拒日韓疫情「回流」 中國邊境省市防控措施升級

南韓新冠肺炎疫情爆發，外傳有大批南韓公民搭機往毗鄰的中國山東等地「逃難」。儘管中國外交部仍聲稱中日韓應「守望相助」，但遼寧大連、瀋陽、山東青島、煙台、威海及吉林延邊等地25日都已升級了防控措施，防止疫情從日、韓「回流」。其中措施包括從南韓入境者統一接送，要求各旅行社不接南韓旅遊團；或從日本、南韓入境人員統一接到賓館，免費集中居住管理。

綜合報導，毗鄰南韓的吉林、山東即日起升級對韓邊境警戒。吉林省延邊州加強機場的海關、疾控、公安檢查的聯防聯控工作；對從南韓來延人員規定須由各縣（市）統一接送，禁止親友到機場車站接送；要求各旅行社不接團、組團，尤其是不接南韓旅遊團。

南韓民間一句俗語「山東的公雞叫，南韓都聽得到」，顯示南韓和山東省的密切關係。但疫情當前，山東省青島市嚴防境外疫情輸入，所有入境人員均由居住地所在區市派車接回，在境內有居所的居家隔離觀察14天；對商務旅遊等短期居住的，安排在指定賓館住居、活動。

山東煙台市政府對有發熱、乾咳等症狀的入境人員，立即採取相應措施；對無需採取措施的，安排專門車輛、「點對點」接送至目的地；商務旅遊等短期居住的一律在指定賓館居住。

山東省威海市對從日本、南韓等國家來威海的入境人員，全部統一接到賓館免費集中居住，實行單人單間管理，14天後解除集中居住；並對2月10日以來從日韓已入境的中外人員進行電話隨訪。

大連市政府建立對日韓駐連領事機構信息通報機制。瀋陽市對入境人員測溫無異常的乘客安排專車接送，發熱症狀乘客則安排救護車送至發熱門診治療。轄區不明確的乘客安排專車送至市級集中安置賓館，並提示、建議日韓等外籍旅客不要乘坐公共交通工具及進行核酸檢查。

對於是否限制日韓人員入境中國，外交部發言人趙立堅表示，中日韓三國互為近鄰，應守望相助，加強合作。中國願和日、韓等有關國家探討加強聯防聯控措。

另環球時報總編輯胡錫進24日在微博發文稱，嚴防南韓疫情回流非常重要。中國要嚴格限制兩國的航空往來，所有從南韓進入中國的人都應隔離14天，並應「立即實施，刻不容緩」。

對於外傳南韓飛往山東班機人數爆增情形，中國網友大都要求山東等地加強管制，「中國疫情好不容易控制住了，別放他們進來造成再次擴散」；也有網友認為，南韓捐贈不少防疫物資給中國，應患難與共，不要落井下石。