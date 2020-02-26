廣東省出院新冠肺炎病患 14%又呈陽性反應

廣東省近期檢測痊癒出院的新冠肺炎患者，當中14%又呈陽性反應，廣東省疾控中心副主任宋鐵表示，「復陽」與患者的病情和個人體質有關，經醫學觀察，並沒有出現第二代病例的密切接觸者。

廣東省人民政府新聞辦公室昨天下午召開記者會，說明2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情，因當地出現14%出院患者復陽，也就是病患複檢核酸呈陽性，是否意味著又染病了，或具有傳染性而引發關切。

宋鐵在會中表示，廣州13例出院後的病患復陽，但是100多名密切接觸者並未感染；廣東省的初步資料顯示，14%的出院患者也復陽，經集中醫學觀察，並沒有出現第二代病例的密切接觸者。

他說，有些老年人產生抗體需要的時間長，可能會不斷排毒而成為傳染源，必須依據最嚴格的方式加強傳染源管理，「因此研判復陽還是因患者病情和個人體質引起的」。

至於復陽的患者是否具有傳染他人的風險，宋鐵指出，從微生物的特性來看，人感染病毒後就會產生抗體，不會具有傳播性，藉由實驗室觀察，發現年輕人在兩週內產生抗體，即使出現核酸檢測陽性，風險也很低，這種抗體是保護性抗體，傳播風險越來越低。

宋鐵指出，目前多數患者肺部的炎症正逐漸收斂，還不能說痊癒，還可能會間歇性的排毒，廣東正與中國工程院院士鍾南山的團隊加強這方面的研究，並從防控方面了解現階段的應急措施能否阻止病毒傳播。