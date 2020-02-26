3中國籍旅客發燒 首爾飛南京班機94旅客被隔離
韓國武漢肺炎疫情大爆發，中國近日加強對韓國來訪旅客檢疫。陸媒報導，昨天一班韓國首爾市飛抵南京市的班機，因為機上有3名陸客發燒，94名機上旅客因此被直接送往指定地點隔離。
央視新聞報導，25日下午1時46分，由韓國首爾起飛的韓亞航空編號OZ349班機飛抵南京祿口國際機場，機上共載有166名旅客，南京海關「嚴陣以待」做好航班的入境檢查、防疫等相關工作。
按照處置方案，中國海關檢疫人員穿著防護衣登機進行體溫檢測和詢問健康情況。經檢查發現，有3名中國籍旅客有發燒症狀，但他們均無武漢接觸史。
據報導，駐場的南京市防疫工作組立即啟動應急預案，邊檢、海關、公安等職能部門聯勤聯動，將3名旅客用救護車送至醫院做隔離觀察和進一步檢測。其餘旅客按照海關檢疫核查結果，分批下機待檢。
根據機場防控規定，發燒旅客前3排後3排的乘客需要接受隔離，該航班共有94名旅客因此必須接受隔離。昨天傍晚5時33分，這批乘客不分國籍全部由專用大巴士載到指點飯店開始醫學隔離觀察。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言