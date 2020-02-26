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醫學專家：香港北角佛堂 出現超級傳播

中央社 / 香港26日電
曾到訪美輪大廈「福慧精舍」佛堂的多名香港民眾被確診新冠肺炎。 中通社
曾到訪美輪大廈「福慧精舍」佛堂的多名香港民眾被確診新冠肺炎。 中通社

香港近日確診的7例新冠肺炎都與一家佛堂有關，有醫學專家說，這家佛堂已出現超級傳播，而當局早已呼籲宗教活動做好防疫工作。

相關佛堂位於港島北角一幢大樓內，名為福慧精舍。近日，衛生部門確診的7名2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）感染者都曾去過這家佛堂，令人關注武漢肺炎開始在社區爆發。

官方香港電台今天引述香港大學感染及傳染病中心總監何栢良說，佛堂已出現超級傳播，估計不只涉及第一代傳播，可能已有第二甚至第三代傳播。

他說，過去兩週有百餘人到過佛堂，預計未來會再有相關確診個案。

不過，醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超在港台節目上說，福慧精舍不算有超級傳播者，只屬群組式爆發。

他對本地出現多個群組式爆發不感到意外，因為新冠肺炎在環境存留的時間比一般流感長。

新冠肺炎在本地爆發後，衛生部門不時呼籲民眾注意個人衛生，包括宗教等集體活動也要做好防疫工作，以免疫症在社區散播。

自從福慧精舍發生集體傳播後，本地一些教會活動參加人數明顯減少，更有宗教活動改為網上進行。

香港 新冠肺炎 COVID-19

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