聽新聞
test
0:00 / 0:00
醫學專家：香港北角佛堂 出現超級傳播
香港近日確診的7例新冠肺炎都與一家佛堂有關，有醫學專家說，這家佛堂已出現超級傳播，而當局早已呼籲宗教活動做好防疫工作。
相關佛堂位於港島北角一幢大樓內，名為福慧精舍。近日，衛生部門確診的7名2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）感染者都曾去過這家佛堂，令人關注武漢肺炎開始在社區爆發。
官方香港電台今天引述香港大學感染及傳染病中心總監何栢良說，佛堂已出現超級傳播，估計不只涉及第一代傳播，可能已有第二甚至第三代傳播。
他說，過去兩週有百餘人到過佛堂，預計未來會再有相關確診個案。
不過，醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超在港台節目上說，福慧精舍不算有超級傳播者，只屬群組式爆發。
他對本地出現多個群組式爆發不感到意外，因為新冠肺炎在環境存留的時間比一般流感長。
新冠肺炎在本地爆發後，衛生部門不時呼籲民眾注意個人衛生，包括宗教等集體活動也要做好防疫工作，以免疫症在社區散播。
自從福慧精舍發生集體傳播後，本地一些教會活動參加人數明顯減少，更有宗教活動改為網上進行。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言