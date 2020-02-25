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新冠肺炎疫情升溫！香港新增3例確診累計84例
香港今天新增3名新冠肺炎確診病例，使累計確診病例數上升到84例，其中7例與近期爆發群聚感染的福慧精舍有關。
香港衛生署防護中心傳染病處主任張竹君今天公布上述最新數字。
位於港島北角的福慧精舍，近日成為新冠肺炎在香港集體傳播的源頭，至今有7名前往這座佛堂的人確診。與他們有緊密接觸的親友，如今都被隔離檢疫。
張竹君在記者會上說，至今已有153人向衛生單位表示曾去過福慧精舍，這些人正接受醫學監測或隔離檢疫。
她並說，防護中心先前在這家佛堂的地毯和水管等處，發現2019年冠狀病毒疾病（新冠肺炎）。
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