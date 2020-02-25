四川女先後8次檢測「假陰性」 症狀未改善最終確診染病

新型冠狀病毒肺炎不斷出現病毒檢測呈「假陰性」的確診病例，其中在四川資陽安岳縣，56歲的患者唐某春先後八次進行病毒檢測都顯示為陰性，但期間其肺部的病未見有明顯改善。最終醫院憑唐某春的臨床症狀及實驗性檢測結果，確診其患上新型冠狀病毒肺炎。

據當地傳媒報道，唐某春長期在重慶市九龍坡區某酒店從事洗碗工作。該酒店早前有員工是確診病例，區疾控中心遂向安岳縣發出協查函，安岳縣收函後即於2月2日對唐某春實施集中隔離醫學觀察。

唐某春在2月7日至23日，先後八次獲市縣兩級的工作人員採取呼吸道樣本進行病毒檢測，結果均為陰性，但與此同時其雙肺外帶磨玻璃影未見明顯改善。唐某春於16日接受市縣兩級專家會診，診斷為疑似病例。及至2月24日，資陽市第一人民醫院根據唐某春的臨床症狀和實驗室檢測結果，確診其患上新型冠狀病毒肺炎。

另一方面，安岳縣已對追蹤到的密切接觸者要求規範處置並進行病毒檢測，目前均呈陰性反應。

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文章授權轉載自《香港01》