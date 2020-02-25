反制防疫過度 中國對美發布旅遊警示

中國文化和旅遊部昨天發布赴美旅遊安全提醒指出，由於美方近期的過度防疫措施以及美國內安全形勢，中國遊客在美屢遭不公平對待，提醒中國遊客提高安全防範意識，切勿前往美國旅遊。

自中國爆發新冠肺炎疫情以來，部分國家對中國採取限制入境措施。其中，美國是首個宣布全面對中國公民入境採取限制措施國家，自2月2日起臨時禁止14天內曾赴中旅行的外國人員入境。此舉引發北京不滿和抗議，指美國是「過度反應」。

中國外交部發言人華春瑩曾多次批評稱，美國第一個從武漢撤出領館人員，第一個提出撤出使館部分人員，第一個宣布對中國公民入境採取全面限制措施，「不斷製造和散播恐慌，帶了一個很壞的頭」。

華春瑩稱，在中國爆發疫情後，絕大多數國家對中國抗擊疫情舉措表示讚賞和支持，對近期各國採取或加強檢疫防疫等措施，中國表示理解和尊重；但也有一些國家，「特別是美國做出過激反應，採取過度應對措施，與世衛組織建議背道而馳」。同時，華春瑩也以美國流感季為例，認為其流感造成的影響比新冠肺炎更為驚人。