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校園拉警報！小學生確診新冠肺炎 補習班同學要隔離

一次看懂：中國最新疫情防控措施

中央社 / 北京25日電
中國疾病預防控制局今天發布「依法科學精準做好新冠肺炎疫情防控工作」的通知，作為未來一段時期疫情防控的指導方針。聯合報記者曾原信／攝影
中國疾病預防控制局今天發布「依法科學精準做好新冠肺炎疫情防控工作」的通知，作為未來一段時期疫情防控的指導方針。聯合報記者曾原信／攝影

中國疾病預防控制局今天發布「依法科學精準做好新冠肺炎疫情防控工作」的通知，作為未來一段時期疫情防控的指導方針，核心概念為：科學防治、精準施策、分區分級。

具體措施如下：

●疫情特別嚴重的湖北省：繼續採取「最嚴格」防控措施，已實施交通管控的武漢市和湖北省其他地級市，嚴控人員輸出；未實施交通管控的地級市，人員抵達目的地後一律集中隔離14天。

●實行人員分類管理：依近期旅行居住史、健康狀況、病例密切接觸史等，將居民劃分為高風險、中風險、低風險，採取針對性的管控措施。

1.高風險人員：在定點醫療、觀察機構或居家，實施嚴格的隔離治療或醫學觀察，相關機構和社區對其進行嚴格管控。

2.中風險人員：嚴格落實居家隔離醫學觀察要求，自覺接受社區管理。

3.低風險人員體溫檢測正常可出行和復工。

●鼓勵實行動態健康認證

1.鼓勵有條件地區推廣個人健康碼等資訊平台，不具備條件地區可採個人健康申報等方式。

2.居民透過網路平台申領電子健康碼、或透過社區申領紙質版健康碼（健康通行卡），獲得出行、復工等資格。

●社區防控

1.未發現病例社區：實行「外防輸入」策略，做好組織動員、健康教育、資訊告知、重點地區和高風險地區返回人員管理、環境衛生治理、物資準備等工作。

2.出現病例或爆發疫情社區：實行「內防擴散、外防輸出」策略，並做好密切接觸者管理和消毒等工作。

3.出現疫情傳播社區：實行「內防蔓延、外防輸出」策略，進一步實行疫區封鎖、限制人員聚集等措施。

●工廠企業防控

1.做好返崗員工登記報備，並建立員工健康紀錄簿；對需要接受隔離醫學觀察、但無相關症狀員工，經檢測篩查排除感染，可適當縮短隔離時間、提前返崗。

2.做好辦公場所、工作區、公共區域、職工宿舍的通風消毒與環境清理等工作，為員工配備必要個人防護用品。

3.執行「進出檢」制度，做好員工日常體溫檢測和健康監測。

4.實施分區作業、分散錯峰就餐，控制會議頻率和規模，儘量減少人員聚集。

5.鼓勵具備條件的企事業單位採取錯時上下班、彈性工作制或居家辦公方式。

●學校防控

1.各地依據疫情發展情況、確定開學時間，嚴禁學生提前返校。

2.對來自疫情防控重點地區、和確診病人有過接觸以及有相應症狀的學生，採取單獨隔離措施。

3.開展「晨午晚檢」，實行「日報告」、「零報告」制度，加強因病缺勤管理，對因病缺勤學生和教職員工及時追訪和上報。

4.校園實行封閉管理，禁止校外人員進入，不舉行大型集體活動。

5.以班級為單位，確定防控管理場所，排查甄別密接人員，嚴格採取消毒隔離等針對性防控措施。

●公共服務類場所防控

1.農貿市場、商場、超市等採「進出檢」、限流等措施，物品提前包裝標價，推薦自助購物、自助結算，縮短排隊等候時間。

2.住宿經營單位要如實登記旅客資訊，對來自疫情防控重點地區的旅客，進行排查並及時報告當地疾控機構。

3.公共交通工具和機場、車站、碼頭等場所，設立留驗站、配備必要人員設備，嚴格落實體溫篩檢等防控措施，發現可疑人員應當勸阻其登乘，進行暫時隔離。

●特殊場所疫情防控

1.監獄看守所、養老機構、福利院、精神衛生醫療機構等特殊場所，重點防控輸入性疫情和內部疾病傳播。

2.進行預防性衛生措施，全面排查入監幹警職工、養老機構、福利院、精神衛生醫療機構工作人員等健康狀態。

3.密切關注服刑人員、機構老年人、兒童、精神障礙患者的健康狀況，出現新冠肺炎可疑症狀，應當立即隔離觀察並及時送醫排查。

●農村防控

1.充分發揮農村基層黨組織、村民自治組織以及鄉鎮衛生院、村衛生室作用，動員農民群眾開展群防群控。

2.減少集市等人群聚集活動，做好出外打工人員防疫常識教育。

3.對鄉鎮（涉農街道）和村組實行網格化管理，對發現病例的縣，對疫點進行末端消毒和環境衛生清理，除有病例村組外，允許其他村組村民有序出行。

4.具備條件且防控措施確實的鄉村旅遊場所，可逐步有序對外開放，經營主體落實防控責任，確保遊客和工作人員健康安全。

新冠肺炎 COVID-19

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