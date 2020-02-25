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新冠肺炎患者橫屍街頭 外媒揭中國官方忽視真相

中央社 / 台北25日電
外媒報導指出，有許多非正常死亡根本未納入統計，就像是楊元運的遭遇。 新華社
外媒報導指出，有許多非正常死亡根本未納入統計，就像是楊元運的遭遇。 新華社

中國國家衛健委按日公佈新冠肺炎疫情的死亡、確診與新增病例，隨著疫情蔓延成了數字堆疊的例行公事，但外媒報導指出，有許多非正常死亡根本未納入統計，就像是楊元運的遭遇。

美國之音報導，武漢封城23日屆滿一個月，51歲的楊元運是當地汽車塑料製品公司員工，也是家庭經濟的主要來源。

2月16日那天，他默默離家出走，寫給妻子的遺言草稿還存在手機裡：「如果這次疫情和我開了一個玩笑，我坦然接受它的洗禮。如果我的病體有用，就獻給這次疫情做醫學研究。願天下人不受病魔的折磨！」

楊元運離家出走後，女兒楊晶晶透過網路發出尋人啟事，但警方後來通知她，有人在路邊發現了她父親的屍體。

據報導，楊元運失蹤後，母女才發現，一連幾天，他曾發微信說明發燒、胸悶，哀求漢南區紗帽街薇湖路社區的管理人員安排就醫，卻獲得這樣的答覆：「我覺得你根本就是沒有什麼病，就是你想太多了，知道吧。」

楊晶晶說：「他一直瞞著我，不跟我說他的身體狀況，也瞞著我媽…我媽從頭到尾都不知道我爸在跟社區求助，我打電話去社區問責，他們說我是騷擾他們。他說，我們100%沒有責任，你們作子女的幹嘛去了？」

中國國家衛生健康委員會今天公布2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎）24日的數據，湖北省以外地區的新增病例數僅9例，再創新低，累計死亡病例2663例，確診病例7萬7658例。

不過報導質疑，倒在路邊的楊元運不會被納入這些數字，像他這樣沒有確診，甚至連醫院的門都進不去的非正常死亡者，在中國大地上不知還有多少。

一個月前，楊晶晶和很多人一樣，在朋友圈中轉發官方那句充滿正能量的口號「武漢加油」。一個月後，這位28歲的武漢房地產銷售員說，她的世界崩塌了。

撰寫武漢「封城日記」的當地作家方方寫道：「武漢現在是在災難之中。災難是什麼？災難不是讓你戴上口罩，關你幾天不讓出門，或是進小區必須通行證。災難是醫院的死亡證明單以前幾個月用一本，現在幾天就用完一本；災難是火葬場的運屍車，以前一車只運一具屍體，且有棺材，現在是將屍體放進運屍袋，一車摞上幾個，一並拖走；災難是你家不是一個人死，而是一家人在幾天或半個月內，全部死光。」

報導形容：「這場舉國大疫中，很多人死了，卻連一個數字都不是。」

新冠肺炎 COVID-19

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