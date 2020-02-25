公主號4確診滯日港人 呼吸衰竭

停泊日本橫濱的「鑽石公主號」郵輪，至今有70名港人在當地確診，現分別在日本31間醫院治療。衛生署昨透露，港方已掌握當中16人的臨床狀況，其中4人呼吸系統衰竭，2人情況嚴重，10人情況穩定，另有31名密切接觸者在當地接受隔離。

明報報導，公主號上共有369名港人，當中240人已分批乘搭港府包機或自行返港，現仍有70名確診者在當地醫院留醫，31名緊密接觸者在當地隔離檢疫，餘下18人已下船並留在日本，另有10人未能聯絡，當局相信他們或已離開日本。

衛生署高級醫生黃駿君昨稱，掌握到16名確診者的臨狀況，當中4人特別嚴重，出現呼吸系統衰竭現象，2人要用人工肺，2人要用呼吸機；另有2人情況嚴重，出現肺部發炎徵狀，其餘10人情況穩定。

至於31名界定為密切接觸者的港人，部分被安排入住琦玉縣和光市稅務大學宿舍隔離。

公主號返港者 增4確診

此外，昨新增4名「鑽石公主號」返港乘客，分別是59歲女子、58歲女子、57歲男子及57歲女子，均乘包機於2月22日抵港，相關確診累計增至5人。新確診個案中，57歲男子與57歲女子沒有病徵，59歲女子入院後發燒及頭痛，58歲女子本月4日在郵輪喉嚨不適，17日在日本測試呈陰性，惟返港確診。