反駁播毒 公主號首確診港翁：同行家人都沒事

新冠肺炎疫情大爆發，令載有3700人的「鑽石公主號」郵輪變成「海上疫區」，截至24日，共691人確診，包括至少70名港人，另外3名日本人死亡。被指為播毒源頭的80歲吳伯，否認自己是播毒者，聲稱上船前並無不適，而且4名家人均無恙完成隔離。

香港01報導，吳伯昨天首次回應指控，承認12月及1月到過上海及深圳，但是上船前並無不適，在船上則3次焗桑拿及到泳池浸溫水。他18日康復出院，目前在葵涌邨的家中休養。媒體問及他被指播毒，吳伯連番否認。

吳伯稱，兩名女兒請他去東京，抵達後往銀座旅行、暢遊富士山，其後在橫濱上船。他承認出發前曾兩度返回內地，包括12月中到上海探望朋友，以及1月10日到深圳取火車票。

10年前患癌康復的吳伯說現時無長期病患。吳伯反駁外界指他是播毒源頭，稱與他一同在泳池浸水的大女兒都無發病，否認自己感染全船人。

4名家人無恙 完成隔離

據報導，治療期間，吳伯共住院20天，與吳伯密切接觸的四名家人，包括2名女兒及同住的妻子等，本月2日到鯉魚門度假村隔離14天，4人日前均已完成隔離。

吳伯下船的5天後（1月30日）因發燒送往明愛醫院隔離治療。翻查資料，傳媒最初引述消息指他曾向當局報稱無返內地，在明愛醫院轉院期間，又一度嘗試從後門離開，最終被截回轉送瑪嘉烈醫院。

報導說，日本政府最近日前公布吳伯登船當日（1月20日），船上有2人發病。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，情況顯示吳伯未必是船上第一名受感染者，又指船上發生了患者傳染大量非緊密接觸者的「超級傳播事件」，與新型冠狀病毒普遍由一名患者傳給數名緊密接觸者情況有異。