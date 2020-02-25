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疫情煞不住！南韓擬「隔離大邱」中國山東擬「隔離韓僑」

仁川飛山東班機爆滿 中國官方：防疫情反向輸入

中央社 / 台北25日電

新冠肺炎疫情蔓延韓國，全國17個行政區都傳確診病例，韓國仁川飛中國山東的班機票價格因此暴漲且航班載客爆滿。擔憂疫情反向輸入，中國官方表示，將採取嚴格措施，防範疫情擴散。

根據環球網報導，24日晚間查詢售票平台，25日從韓國首爾仁川機場飛中國山東青島流亭機場的機票僅剩一張，且售價高達3552人民幣（約新台幣1萬5000元），而平時僅介於400至700人民幣之間。此外，26日與27日的航班也是一票難求。

中國國家衛生健康委員會今天公布2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎）24日的數據，湖北省以外地區的新增病例數僅9例，再創新低。面對韓國疫情爆發，中國擔憂疫情回流危險，各方疾呼應採取措施防止新的疫情暴發。

環球時報總編輯胡錫進撰文表示，南韓的領土面積和人口規模與浙江省差不多，當前實際疫情已經遠高於浙江省的高峰時期。

他說，中國的大部分地區剛剛擺脫疫情的危急狀態，對韓國目前的處境感同身受。與此同時，嚴防韓國疫情的回流非常重要。

山東省委常委、青島市委書記王清憲24日在青島市防疫工作會議發表談話指出，務必「嚴防境外疫情輸入」，強化風險評估和口岸檢疫，嚴格落實來青人員體溫檢測和居家隔離等措施，堅決防止疫情輸入擴散。

韓國中央防疫對策本部通報，截至當地時間上午9時，韓國新增60例感染2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，累計達893例，8人死亡。

新冠肺炎 COVID-19

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