影／武漢封城已達人類極限？居民集體失控慘叫 氣氛超毛：根本煉獄

因新冠肺炎（COVID-19）疫情失控蔓延，中國湖北省武漢市已封城月餘，不僅禁止武漢市民進出，連上街買菜都遭嚴格控管，日前更收緊管制，宣布「完全封鎖」，全部禁止出門，民生必需品由政府統一配送。在如此高壓之下，近日傳出武漢居民瀕臨崩潰失控的影片，令觀者感到毛骨悚然。

在武漢封城之初，曾發生多處社區居民開窗合唱中國國歌「義勇軍進行曲」，並高喊「武漢加油」的熱血畫面。時隔多日，在完全不能出門的狀態下，有中國網友流出武漢封城滿月當夜情景，以「武漢封閉時間已達人類能承受的極限」為題，錄下黑夜中只聞滿城嚎叫的畫面，短短一分多鐘的影片，不停響著「啊～」、「啊啊啊」、「嗚～」的聲音，不知已持續多久，讓人擔憂居民精神狀態。

從影片中可看到，夜晚武漢高樓家家戶戶都透出燈光，但推開窗卻聽見尖叫聲此起彼落，不絕於耳，聽起來像極恐怖電影。據拍攝民眾表示，不知為什麼整個社區的居民都浮燥起來，大家都睡不著，應該是想出去吧！更告誡眾人在發洩時注意一點，別把頭伸出去，因為「樓上樓下都是唾沫，還是很危險」。

該片流出後引起各國人士關注，轉至批踢踢後也引發鄉民討論，「封城一個月了，很絕望吧」、「壓力鍋在炸開邊緣了」、「跟殭屍電影一樣」、「燈火通明還叫得這麼慘，反差的很可怕」、「好可怕，根本人間煉獄」、「整個城在絕望中等死，真的是地獄」。