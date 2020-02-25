快訊

《吹哨奇案》：高冷燒腦又詼諧的羅馬尼亞警匪片

韓國大邱現口罩之亂 排隊人潮空拍照震撼台灣網友

影／武漢封城已達人類極限？居民集體失控慘叫 氣氛超毛：根本煉獄

聯合新聞網 / 綜合報導
民眾拍攝武漢社區半夜尖叫不絕的影片。 圖／YouTube影片截圖
民眾拍攝武漢社區半夜尖叫不絕的影片。 圖／YouTube影片截圖

新冠肺炎COVID-19）疫情失控蔓延，中國湖北省武漢市已封城月餘，不僅禁止武漢市民進出，連上街買菜都遭嚴格控管，日前更收緊管制，宣布「完全封鎖」，全部禁止出門，民生必需品由政府統一配送。在如此高壓之下，近日傳出武漢居民瀕臨崩潰失控的影片，令觀者感到毛骨悚然。

在武漢封城之初，曾發生多處社區居民開窗合唱中國國歌「義勇軍進行曲」，並高喊「武漢加油」的熱血畫面。時隔多日，在完全不能出門的狀態下，有中國網友流出武漢封城滿月當夜情景，以「武漢封閉時間已達人類能承受的極限」為題，錄下黑夜中只聞滿城嚎叫的畫面，短短一分多鐘的影片，不停響著「啊～」、「啊啊啊」、「嗚～」的聲音，不知已持續多久，讓人擔憂居民精神狀態。


從影片中可看到，夜晚武漢高樓家家戶戶都透出燈光，但推開窗卻聽見尖叫聲此起彼落，不絕於耳，聽起來像極恐怖電影。據拍攝民眾表示，不知為什麼整個社區的居民都浮燥起來，大家都睡不著，應該是想出去吧！更告誡眾人在發洩時注意一點，別把頭伸出去，因為「樓上樓下都是唾沫，還是很危險」。

該片流出後引起各國人士關注，轉至批踢踢後也引發鄉民討論，「封城一個月了，很絕望吧」、「壓力鍋在炸開邊緣了」、「跟殭屍電影一樣」、「燈火通明還叫得這麼慘，反差的很可怕」、「好可怕，根本人間煉獄」、「整個城在絕望中等死，真的是地獄」。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

新冠肺炎全球拉警報 新冠病毒疾病和傳播一覽

誰下令？武漢開城 3小時逆轉又封了

封城之後，城裡城外

武漢放鬆封城朝令夕改 環球時報總編輯：不相信且不舒服

相關新聞

天津大學實驗室宣布 成功研發新冠病毒口服疫苗

天津大學生命科學學院黃金海教授團隊今（25）宣布成功研發出新型冠狀病毒口服疫苗，該疫苗以食品級安全釀酒酵母為載體，以新型...

影／武漢封城已達人類極限？居民集體失控慘叫 氣氛超毛：根本煉獄

因新冠肺炎（COVID-19）疫情失控蔓延，中國湖北省武漢市已封城月餘，不僅禁止武漢市民進出，連上街買菜都遭嚴格控管，日前更收緊管制，宣布「完全封鎖」，全部禁止出門，民生必需品由政府統一配送。在如此高壓之下，近日傳出武漢居民瀕臨崩潰失控的影片，令觀者感到毛骨悚然。

香港發紅色警示 今起禁韓國旅客入境

新冠肺炎在韓國大爆發，香港發出紅色旅遊警示，今日早上6時起禁韓國旅客入境，「封關」前，滯韓港人火速提早回程，返港後將自我...

WHO訪查武漢後免隔離搭機離開 專家自爆沒去過「髒區」

新冠肺炎（Covid-19）疫情持續延燒，世界衛生組織（WHO）日前派專家團隊赴大陸考察疫情，公布的行程中卻沒有重災區湖北省及武漢，引發外界質疑。上週六（22日），專家小組終於前往武漢視察，並於昨（24）日舉辦疫情記者會，然而，與會專家自稱沒去過武漢的「髒區（dirty areas）」，隨後未遵循隔離規定搭機離開，再次引發爭議。

全球疫情地圖／南韓新冠肺炎累計達893例 鑽石公主號美公民添18例

中國大陸武漢市去年（2019）12月在華南海鮮市場一帶爆發「不明原因肺炎」，與引爆致命嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群（MERS）疫情的禍首屬同一家族...

防氣溶膠噴濺 正壓呼吸頭罩馳援防疫前線

大陸醫護感染超逾3000多名，在武漢重災區18家重點救治醫院開始啟用正壓呼吸頭罩，「在頭肩部形成正壓環境，呼吸的都是經過...

港大教授管軼病毒預言全都中 當初網轟媒批 誰來還他公道？

1月23日，香港大學教授管軼在接受財新網採訪時表示：「保守估計，此次感染規模最終可能會是SARS的10倍起跳。我經歷過這麼多，從沒有感到害怕過，大部分可控制，但這次我怕了。」

鍾南山：新冠肺炎不會像流感每年都有

新冠肺炎病毒太「狡猾」，大陸呼吸病學專家鍾南山認為，治癒後還出現二次感染不是個例，但是少數，所以對所有病人要進行分級管理...

佛堂走一回 六港人確診

香港昨增五宗新冠肺炎確診個案，令累計數達到七十九宗。新增者中兩宗與北角佛堂「福慧精舍」有關，令到過佛堂的香港確診染疾增至六人。此外，第七八及七九宗確診個案為「鑽石公主」號返港乘客。

抗疫鐵腕／陸禁非法野生動物交易 嚴打濫食野味

原訂於三月三日、五日在北京召開的大陸全國政協與人大「兩會」，受疫情影響確定延後舉行。大陸十三屆全國人大常委會昨舉行第十六次會議，表決通過「推遲召開第十三屆全國人民代表大會第三次會議的決定」，具體開會時間將由大陸全國人大常委會另行決定。

世衛考察武漢「確診數下降可能愈來愈快」

中國與世界衛生組織新冠肺炎聯合專家考察組昨指出，全大陸共有四七六家醫療機構三三八七名醫護人員感染新冠肺炎，九成以上在湖北。外方組長艾爾沃德稱，目前中國大陸採取的方法是現今所知、被證實最有效的方法，諸如有效的隔離措施。

誰下令？武漢開城 3小時逆轉又封了

歷經一個多月的封城，武漢官方昨天中午宣布，有條件地「解封」，允許因生產生活、特殊疾病治療以及滯留武漢的外地人員可以出城；但三小時後，武漢官方又發出新通告，宣布前項「解封」通告無效，並指該通告未經指揮部主要領導同意就發布，已處置相關人員。「解封」政策三小時大逆轉，引來「朝令夕改」的批評，陰謀論四起。

熱門新聞

滯湖北血友病少年和母親 晚間近11點搭長榮抵台

全球疫情地圖／南韓新冠肺炎累計達893例 鑽石公主號美公民添18例

嚴防疫情擴散！武漢急發新通告：出城解禁通告無效

武漢半解禁！官方宣布符合條件及滯留武漢外地人可出城

韓國提升至第三級警告 25日起入境須居家檢疫14天

陷全境擴散危機 為何新冠肺炎在韓國大爆發？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。