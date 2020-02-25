深圳每日提供香港10萬片口罩
中國大陸深圳市24日起每天提供香港10萬片防疫口罩，以解決本地口罩緊缺問題。
據北京中央駐香港聯絡辦公室發布，首批口罩相贈儀式24日在深圳舉行，中聯辦副主任楊健、深圳市副市長黃敏、香港特別行政區政府駐深圳聯絡處主任鄧秀嫻等人參加。
中聯辦指出，深圳市長陳如桂昨天宣布，在2019冠狀病毒疾病疫情防控期間，深圳每天將透過中聯辦向香港捐贈10萬片口罩，經由中聯辦對外發放，而首批捐贈口罩達到100萬片。
陳如桂說，深圳向香港贈送口罩是「深港攜手、同心抗疫」的具體行動；他也感謝港府和香港社會早前支持深圳的防疫工作。
2019冠狀病毒疾病爆發以來，香港口罩緊缺，加上港府在對外採購上遇到困難，導致本地口罩供應不足及價格大幅上漲。
不過，近期本地口罩供應量開始增加，價格下跌，民眾搶購口罩的現象暫時消失。
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