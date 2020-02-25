世衛專家中國考察團遭控：未隔離14天就離境

世界衛生組織（WHO）派往中國的專家團隊，昨天被控前往湖北省並進入武漢醫院考察疫情後，未遵守隔離檢疫14天才能離境的規定，就搭機離開中國。

率領世衛專家團隊赴中國考察的世衛總幹事高級顧問艾沃德（Bruce Aylward）昨天在北京舉行的新聞發布會說，中國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新增確診人數在兩週內下降了80%，這個數據是確實且不容質疑的；而中國的（防疫隔離）方法被事實證明是成功的。

昨天也出席採訪的華盛頓郵報北京分社社長弗菲爾（Anna Fifield）事後在推特發文指出，艾沃德慷慨地讚揚中國對冠狀病毒疾病的反應，並稱其他國家對中國實施旅行與貿易限制是錯誤之後，獲得中國官員和記者的讚揚。

弗菲爾並指出，艾沃德一方面是世界領先的流行病學家之一，但另一方面，他才剛進過武漢的醫院；而中國政府規定，任何人到湖北、武漢，都要強制隔離檢疫14天。

弗菲爾說，她剛剛問了艾沃德為什麼沒檢疫，艾沃德說，他沒有去過武漢任何「骯髒的區域」（dirtyareas），而且今天早上已接受冠狀病毒核酸檢測。「他急忙離開新聞發布會，因為他要趕飛機」。

弗菲爾說，從艾沃德宣稱並沒有進去病患治療的醫院區域看來，「骯髒」應該是指醫院存在冠狀病毒區域的技術用語，但她沒有機會問艾沃德，「因為他趕著要去機場」。

據中新社報導，艾沃德率專家組22至23日在湖北省展開現場調研。考察組訪問了同濟醫院（光谷院區）、武漢體育中心方艙醫院，並赴省疾控中心調研湖北和武漢新冠肺炎疫情防控、醫療救治等情況，與省聯防聯控機制成員單位負責同志和專家進行交流。

照片顯示，艾沃德一行人身穿防護衣、戴頭罩與一般醫療口罩（非N95），23日在武漢的同濟醫院光谷院區內考察。