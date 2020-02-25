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WHO訪查武漢後免隔離搭機離開 專家自爆沒去過「髒區」

聯合新聞網 / 綜合報導
WHO專家小組昨（24）日於北京舉辦疫情記者會，與會專家自爆沒去過武漢的「髒區」，隨即搭機離開大陸。圖截自<a href=推特" title="WHO專家小組昨（24）日於北京舉辦疫情記者會，與會專家自爆沒去過武漢的「髒區」，隨即搭機離開大陸。圖截自推特">
WHO專家小組昨（24）日於北京舉辦疫情記者會，與會專家自爆沒去過武漢的「髒區」，隨即搭機離開大陸。圖截自推特

新冠肺炎（Covid-19）疫情持續延燒，世界衛生組織（WHO）近日派專家團隊赴大陸考察疫情，先前公布的行程中卻沒有重災區湖北省及武漢，引發外界質疑。上週，專家小組終於前往武漢視察，並於昨（24）日舉辦疫情記者會，然而，與會專家自稱沒去過武漢的「髒區（dirty areas）」，隨後未遵循隔離規定搭機離開，再次引發爭議。

根據《彭博社》的報導，前往大陸考察的WHO專家團隊昨日於北京召開疫情記者會，會上，世界衛生組織助理總幹事艾爾沃德（Bruce Aylward）表示，「雖然湖北官方多次更改數據使大家質疑病例下降趨勢的真實性，但新確診病例下降80%是真實的」，同時，醫院擁擠不堪的景象和因發燒前往求診的患者數量都明顯減少了。

記者會結束後，多位專家便搭機離開大陸。不過，根據大陸當地規定，曾前往湖北省或武漢的人都需隔離14天，有記者好奇提問「為什麼專家們不用隔離」，艾爾沃德竟自爆，他沒有去過武漢的「髒區」，且昨日早上已經接受了新冠肺炎病毒篩檢。

艾爾沃德的發言引發外界諸多揣測，對此，華盛頓郵報北京分社社長弗菲爾（Anna Fifield）在推特上解讀，他所謂的「髒區」應該是指有病毒肆虐的醫院，但當時艾爾沃德急著趕飛機，因此沒有機會詢問他想表達的真正意思。

新冠肺炎 COVID-19 WHO

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