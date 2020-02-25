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世衛考察武漢「確診數下降可能愈來愈快」

聯合報 / 記者羅印冲、賴錦宏／綜合報導
一名治癒的新冠肺炎患者，手拿著出院證明離開武漢方艙醫院。（歐新社）
一名治癒的新冠肺炎患者，手拿著出院證明離開武漢方艙醫院。（歐新社）

中國與世界衛生組織新冠肺炎聯合專家考察組昨指出，全大陸共有四七六家醫療機構三三八七名醫護人員感染新冠肺炎，九成以上在湖北。外方組長艾爾沃德稱，目前中國大陸採取的方法是現今所知、被證實最有效的方法，諸如有效的隔離措施。

中國與世界衛生組織組成的聯合專家考察組，昨晚在北京舉行記者會，說明考察情況。據澎湃新聞報導，中方組長、大陸國家衛健委新冠疫情專家組組長梁萬年表示，新冠肺炎病毒尚未發生明顯的變異；各年齡段人群均對新型冠狀病毒沒有免疫力，普遍容易感染。

此外，根據數據以及湖北等地的現場考察，專家組認為，新冠肺炎流行病學特徵為：患者平均年齡五十一歲，卅至六十九歲患者占百分之七十七點八。蝙蝠有可能是新冠病毒的宿主，穿山甲可能是中間宿主之一。

飛沫和接觸傳播是主要傳播途徑，也存在糞口傳播風險。可能通過氣溶膠傳播，但在中國這不是主要的傳播方式。

從廣東和四川的現場考察來看，百分之七十八至八十五的聚集病例發生在家庭，湖北省以外的地區社區傳播有限。

此外，武漢目前形勢仍嚴峻，疫情未獲完全遏制。艾爾沃德表示，根據流行病學規律，武漢新增確診病例後續下降速度可能愈來愈快，如能在幾周內將每日新增確診數控制在兩位數，則意味著情況已完全被控制住。

據大陸官方通報，截至廿四日晚間八時，大陸累計確診數為七萬七一五○例，死亡人數達二五九二人，治癒數逾二萬五千人。

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