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世衛專家組：武漢封城 有效阻止病毒向世界蔓延

中央社 / 北京24日電
世衛專家組表示武漢封城「有效阻止疫情向世界蔓延」。 新華社
世衛專家組表示武漢封城「有效阻止疫情向世界蔓延」。 新華社

中國—世衛組織聯合專家考察組今晚在北京舉行記者會說，新冠肺炎新型冠狀病毒有武漢、湖北省內、省際及特殊場所人群等4類傳播途徑，而武漢封城「有效阻止疫情向世界蔓延」。

中國—世衛組織聯合專家考察組17日赴北京、廣東、四川考察，22至23日在湖北進行現場調研；考察組中方組長、國家衛生健康委員會新冠肺炎疫情應對處置工作專家組組長梁萬年，針對新冠病毒特性作上述表示。

梁萬年指出，新型冠狀病毒（COVID-19）病毒的傳播動力學有4種：第一種是武漢傳播。武漢早期發現的病例大多與華南海鮮市場的暴露有關；隨後，病毒透過接觸海鮮市場的人群擴散到社區，形成社區傳播。

他表示，自2020年1月23日起，在武漢及周邊城市採取的交通管制等封城措施，有效阻止了疫情向全國及全世界其他地區進一步擴散蔓延。

第二種是湖北除武漢外其他地區的（省內）傳播。梁萬年指出，在緊鄰武漢的湖北孝感、黃岡、荊州和鄂州等地，傳播流行強度略低於武漢；湖北省其他地區，則因武漢的交通管制，人口流動減少，病毒的傳播動力與全國其他地區更為接近。

第三種是湖北省以外其他地區（省際）的傳播。他表示，武漢是重要的交通樞紐城市，再加上疫情發生時恰逢中國農曆春節，人口流動性大，疫情有可能迅速從湖北省擴大到中國其他省區。

梁萬年指出，為了阻斷疫情蔓延，全國採取一系列強有力的公共衛生干預措施。截至目前，絕大部分報告病例與湖北武漢有關，其他省分的社區傳播非常有限，大部分為家庭群聚性疫情。

第四種是特殊場所和人群的傳播。梁萬年表示，專家們注意到有群聚性疫情發生在醫療機構、監獄等特殊場所；但總體看，不是影響傳播動力學的主要因素。

他指出，關於醫療機構和醫務人員感染，據報告，全中國共有3000多名醫務人員感染新冠肺炎病例，絕大部分醫務人員感染病例來自湖北武漢。

新冠肺炎 COVID-19

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