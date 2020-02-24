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新冠肺炎／封城滿月疫情緩和 舉國動員「不患寡而患不均」

香港01 / 趙觀祺／撰文
為了遏制疫情，湖北多地都實施「全封閉管理」或「戰時管制」。（資料圖片）
為了遏制疫情，湖北多地都實施「全封閉管理」或「戰時管制」。（資料圖片）

湖北武漢市自1月23日封城起，至今已1個月，累計確診超過6.4萬人，逾1.6萬人痊癒，近2500人病亡。按官方數據，作為新型冠狀病毒疫情重災區，最近武漢的新增確診人數顯著下跌，至每日數百宗左右，被視為全國抗疫工作收得成效的標志之一。

市民無溫飽治安之虞

封了城一個月，至低限度來說，城內水電基建如常運作，治安秩序無大礙。須知道過往有非洲國家為堵截伊波拉病毒傳播，單是實施局部地區宵禁，就因安排欠周全而引發暴動。武漢是一座有千多萬人口的大都會，在巨大壓力下仍可以保持住公共秩序不崩潰，已是守住了基本盤。

過去數十年，中國國力突飛猛進，即使個別地區墮入緊急狀態，基建品質仍能夠維繫不墜，國家亦有能力動員支援，武漢市民就憑藉穩固好社會經濟底子，在災厄下仍未走到溫飽堪虞的地步。目前舉國人力物力集中於武漢一帶，以期盡快完成抗疫工作，市面物資供應大致已是「不患寡」。

在國家動員之前，市政府雖可保市民不至餓死，但就缺乏醫療人手和資源以應對疫情。市內患者數以萬計，以一般城市醫療系統根本無法應付，單是床位已是嚴重不足，武漢市內不時傳出慘劇消息，市民或是困在家中交叉感染，或是重病臥床在家等死，或是未及入院便病逝。

弱勢群體風險不容忽視

在國家動員之後，火神山和雷神山之類重症隔離醫院迅速建成，超過10座方艙臨時分流醫院亦已陸續配備好，預計可投入數萬張病床，官方稱已達成「床等人」的目標。儘管如此，始終武漢面積不小，「患不均」的情仍時有發生，例如間中仍有疑似患者在網上求救，而「非新冠病患」的求助數目亦見增加。

十個煲九個蓋，即使有資源也不代表能完美分配，除了醫療資源顧此失彼，「買菜難」亦是市民投訴以至求援的事項。部份市民指官方所講配置糧食並不到位，民間自力救濟亦十分困難，不是沒配送服務，就是配送地點太遠，更不消說「現實菜價」比官方所宣傳的高得多。

平情而論，按一般市民情況，心理上惶恐不安，不敢出門，日常生活則有諸多不便，要花精力時間「拼購」，但麻煩困難之處暫時只限於應付未知數。可是在此高危環境下，獨居老人、長期病患、殘障人士等弱執群體一旦遭遇不測，說是有可能命懸一線也並不為過。

千萬人「全封閉管理」知易行難

舉國動員有其極限，這從防疫措施便可看得出來。武漢市上星期曾宣布，實施「全封閉管理」，理論上禁止居民進出小區，物資一概由政府供應。事實是要餵飽千多萬人口，單憑各級幹部根本無法做到，最終都要容許居民自發「團購」取貨，個別地區更見有市民在超市搶購食物。

由醫療資源到生活物資，官方能夠籌集資源，但始終會掛萬漏一，會顧此失彼，只可能盡人事以減少疏失。另一方面，武漢曾傳出有官員「擅取物資」，官方慈善機構如紅十字會更成為眾矢之的，致使民政亦不點名勸籲，「堅決防止以慈善之名搞利益輸送」。

迄今為止，武漢疫情逐漸穩定，戰時狀態下居民只要無病無痛，生活大體不成問題。不過歸根究柢，武漢之所以要大亂又大治，主因必定歸咎於早期的瞞報和冷處理，由中央機關到地方政府，各級幹部錯失了遏制疫情的黃金時機，弄得事到如今，千萬居民仍要惶惶不可終日，官方行動也只可作「止蝕補救」之用。

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文章授權轉載自《香港01》

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