大陸6省調降防疫應變級別 官方：形勢積極向好

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中央社 / 台北24日電
國家衛生健康委員會新聞發言人、宣傳司副司長米鋒。 中新社
國家衛生健康委員會新聞發言人、宣傳司副司長米鋒。 中新社

中國衛健委發言人米鋒今天表示，2月21至24日全國共有6個省份調降突發公共衛生事件應急響應等級。他並宣稱，「全國疫情形勢出現積極向好的趨勢，有關省份可根據各地情況適當調整級別。

中新社報導，米鋒下午在中國國務院聯防聯控機制記者會上表示，自21日起甘肅、遼寧、貴州、雲南4省先後將突發公共衛生事件應急響應級別由一級調整為三級，山西、廣東由一級調整為二級。

他並稱，除湖北外，中國23日新增確診病例11例，新增疑似病例170例，新增死亡病例1例，重症病例數減少55例，有6個省份新增確診病例數均在3例及以下，24個省份及新疆生產建設兵團無新增確診病例。

米鋒表示，全中國新增確診病例數已連續5天在1000例以下，現有確診病例數近一週以來呈現下降趨勢，所有省份新增出院病例數均大於或等於新增確診病例數。

他宣稱，目前來看，疫情防控工作取得階段性成效，全國疫情形勢出現積極向好的趨勢，有關省份可根據各地實際情況適當調整應急響應級別，做到分區分級精準防控，有序恢復生產生活秩序。

報導還提到，中國—世界衛生組織新冠肺炎聯合專家考察組2月22至23日在湖北省開展現場調研。考察組訪問了同濟醫院光谷院區、武漢體育中心方艙醫院，赴省疾控中心調研湖北省和武漢市疫情防控、醫療救治等情況，並與省聯防聯控機製成員單位負責人和專家進行交流。

米鋒表示，2月23日，考察組在武漢向中國國家衛生健康委員會回饋本次在華考察的情況、主要發現和建議。中方將進一步完善重大疫情防控體制機制，健全國家公共衛生應急管理體系，並繼續與世界衛生組織加強合作。

新冠肺炎 COVID-19

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