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新冠肺炎 香港新增4例確診達79例
香港今天新增4名新冠肺炎確診病例。衛生官員公布，連同23日晚間公布的一起疑似但最終確診的病例，香港至今累計已有79名確診病例。
衛生防護中心傳染病處主任張竹君下午在記者會指出，截至下午，今天新增的4宗病例中，2例與北角一所佛堂有關，另外2名病患是從日本回港的鑽石公主號旅客。
據公布，本地79名患者中，至今有2人死亡，58人住院，19人治癒出院。
2019年冠狀病毒疾病爆發以來，香港幾乎每天都有零星確診病例及個別家庭集體感染，近日更出現幾個可能集體感染病毒的源頭，其中一個是上述佛堂─福慧精舍。
這個佛堂至今至少有6人被確診染疫，另有10人被隔離檢疫，包括其住持。衛生部門正繼續追查福慧精舍的緊密接觸者，不排除有更多人感染。
張竹君表示，據調查，農曆每月初一及十五都會有大批信眾前往福慧精舍共同參拜、唸經及吃飯，停留時間長，期間容易傳播病毒。
但她說，這是可以追尋的同一病源群體，不是社區大爆發。
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