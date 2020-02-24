屁溶膠播毒？專家：一要放者脫褲猛放、二要聞者靠近狂吸

繼國家衛生健康委員會專家鍾南山團隊陸續從新冠肺炎患者的糞便、尿液中分離出新冠病毒，反映病毒傳播可能有新途徑。網上對此討論紛紛，有聲音好奇「那放屁會傳播病毒嗎？」對此，江蘇省疾病預防控制中心23日指出，如果要通過放屁傳染新型冠狀病毒，必須要具備兩個基本條件。

綜合香港01、半島網報導，江蘇疾控在微信上引述澳洲科學家克魯謝爾尼茨基博士（Dr Karl Kruszelnicki），以及微生物學家坦南特（Luke Tennent）一同設計的一項實驗。

他們讓一位同事在離培養皿5厘米遠的地方，對著放屁。接著，在對照實驗中，先是穿褲子對著培養皿放屁，然後是脫了褲子對著培養皿放屁。然後將吸飽了「人生之氣」的培養皿放入培養箱，等第二天再觀察培養皿上是不是有細菌的生長。

結果顯示，脫了褲子對著放屁的那個培養皿中出現了兩種不同形態的菌落，而菌落分布呈圓環形。之所以會長成這樣，他們推測可能是由屁造成的氣流對培養皿產生的衝擊形成的。他們發現這兩種細菌腸道和皮膚表面的常見菌，也就是無害的細菌。

而隔著褲子對著放屁的那個培養皿上並沒有菌落的產生，這表明衣物還是起到了過濾細菌的作用。

江蘇疾控指出，雖然實驗是針對細菌，但對於病毒亦可作為參考，因此正常穿褲子的情況下，放屁是不會傳播新型冠狀病毒。而如果要通過放屁傳染，就必須要滿足兩個基本條件，包括「放屁者脫褲子猛放」和「聞者靠近鼻子狂吸」。

大批網友表示放下「屁溶膠」的心頭大石，稱讚「兩個基本條件寫得過於直白」，另有網友戲稱「作為一個肛腸科醫生，我覺得我們會遇到脫褲子放屁並湊上去吸進去的可能」。