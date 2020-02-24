5000人擠西湖、扎堆買胡辣湯…央視：這些行為必須打住

來源：YouTube

新冠肺炎疫情發展拐點未現，民眾「心理拐點」先到?多地民眾傳出「扎堆景象。在浙江西湖，昨天湧入5000多人；在河南鄭州知名胡辣湯店排隊盛況，更驚動當地監管部門注意，儘管該店做出工作人員穿防護服對顧客測體溫等緊急措施，仍止不住外界對疫情擴散擔憂。官媒央視則痛斥這些行為「必須打住」。

人民日報報導，西湖景區結束臨時封閉後迎來首個周末，加上溫度適宜，西湖邊和湖濱商圈的人一下子多起來了。到中午12時，杭州植物園已有2000多人。下午4時，斷橋遊客量達到5100人次。對此，杭州多地發布緊急通告：疫情尚未解除，別忘佩戴口罩！

另據本報系聯合報報導，最近微博等社交平台一則大量顧客排隊購買河南特色湯品「胡辣湯」的影片讓人看著揪心，鄭州紫荊山路順河路的方中山胡辣湯總店門口外，一大早就有近百人聚集，排隊購買餐點。

大河網指出，消息驚動轄區街道辦、市場監管局等部門，店家也迅速作出回應，決定採取措施避免人群聚集。

根據回應，方中山胡辣湯總店的營業時間壓縮為早上5時30分到上午8時30分。實地走訪，早上6時多，該店前已排起長長的隊伍。「為了大家的安全，請保持1.5米的安全距離」剛走到隊伍前就聽到喇叭在循環播放排隊注意事項。隊伍旁身著防護服的工作人員指著腳下的間隔線向新過來排隊的顧客發出提醒。

該店家表示，「我們準備了一次性手套向到店消費者發放，每位到店顧客都要測量體溫，還有酒精消毒。」

民眾紛紛外出活動，在網上引起擔憂的聲浪，「求求你們別扎堆了，別前功盡棄好嗎？別讓醫護人員給你們買單了行嗎」、「胡鬧」。

央視新聞客戶端 23日刊出評論表示，「疫情發展的拐點尚未出現，但一些人的『心理拐點』已迫不及待地到來。」

評論指出，苗頭背後，原因有三：一是一些人在家憋太久了，宅不住了，眼見春光大好，不由得心裡長草；二是一些人誤以為復工復產就等於疫情已過，看著越來越多的工廠開動了機器，就覺得餐館集市等等也應馬上「復工復產」；三是一些地方的防控工作出現了不應有的鬆動。

評論呼籲，新冠病毒非常狡猾，可能捲土重來。這個苗頭，必須打住！