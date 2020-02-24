抗疫關鍵期…武漢方艙醫院 醫患混處搞合唱

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武漢客廳方艙醫院昨日舉辦主題為「同舟共濟，大愛永存」的朗誦合唱活動，參加者包括醫護人員和患者。活動全程在網上現場直播，過程中可見許多身穿防護衣的醫護、身穿迷彩服的官兵，以及患者在場舉旗高歌、朗誦及發表感言。活動遭網友狠批「有時間讓醫生們換班休息。這種形式主義做給領導看？老百姓的血淚教訓夠多了！」「醫護人員也很累了，別折騰人家搞這些了。」

香港01報導，現場影片顯示，參與者揮舞國旗和旗幟，除了朗誦詩歌，還合唱了愛國歌曲《愛我中華》和《我和我的祖國》，又列隊呼喊「武漢加油」等口號。及後，醫護人員和病人代表向參與者發表感言。

不過，微博上該活動的主題下方，網友留言一面倒批評，活動有形式主義之嫌，只會令醫護人員更勞累，甚至可能增加感染風險：「真沒必要刻意組織這種形式主義的活動，僵化無聊又擾民」、「別搞這些了！！有空還不如讓人家休息休息，別沒感染上最後過勞死了」、「非常時期就不要聚集了，安靜靜靜的養病」。