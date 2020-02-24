抗疫醫師1日3殉職 最年輕的僅29歲

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中國新冠肺炎疫情持續延燒，昨日再有三名抗疫醫師不幸染病離世，分別為年僅29歲的武漢協和江北醫院蔡甸區人民醫院消化內科女醫師夏思思、湖北省孝感市中心醫院呼吸內科副主任醫師黃文軍，以及海南省瓊中縣陽江農場醫院醫生杜顯聖。

封面新聞報導，夏思思1月14日接觸並負責管床一名發熱病人，19日上午出現病症，25日轉入濟和病區；2月7日凌晨病情惡化，23日清晨6時30分救治無效離世。

夏思思為獨生女，父親是退休軍醫，母親是護士。其丈夫吳石磊是武漢市第四醫院醫師，兩人育有一個兩歲大的兒子。吳石磊表示，兩人在武漢江漢大學學醫相識，一起走過了11個年頭，「她現在沒了，我不知道以後的日子該咋辦，只能硬挺著。」

吳石磊表示，最後見到夏思思，是她入院前，沒想到竟是永別。「她入院後一直昏迷，沒辦法微信視頻。有一段時間病情有點穩定，但沒想到2月7日又惡化了。今天凌晨，知道她去世時，我哭的力氣都沒有了。」吳石磊說，「老婆你安心走吧，我會給岳父岳母養老送終，把兒子拉扯大。老婆走了，岳父岳母膝下無子，我就是二老的兒子。」

香港01報導，42歲的黃文軍在疫情爆發後，於1月24日立下「請戰書」，引用林則徐「苟利國家生死以，豈因禍福避趨之」的名句，「我申請去隔離病房，共赴國難，聽從組織安排」，主動請纓到前線救治病人。由於醫院不斷湧入大量病患，再加上操勞過度，導致黃文軍看診時不慎受感染，後來經院方多番搶救無效，昨晚宣告不治。

黃文軍的妻子在同一間醫院工作，她說，丈夫確診後先居家隔離兩日才送院，「轉到ICU（深切治療部）後，沒有幾天他就插管了，之前他能跟我說話，最後是給我打了一個電話，他說的是讓我早點接他回家，結果到晚上就不行了。我電話都沒有聽清楚，是他們（院方）轉達給我，因為他一直戴着呼吸機。」「孩子不到12歲，他屬於我們家最大的主力，不知道（怎麼辦），作為一個母親沒有了兒子，一個愛人沒有了丈夫，一個孩子沒有爸爸。」

另據新華網報導，杜顯聖今年55歲，有高血壓病史。1月18日在工作期間出現發燒等症狀，隨後被確診，轉到海南省人民醫院治療，其於1月26日病情加重，儘管實施重大搶救9次，仍於23日去世。

抗疫前線再傳醫護人員殉職，網友紛紛表達不捨，「所以那些在外面晃的人，你們對得起這些倒在戰疫一線的醫護人員嗎？」、「幾乎每天都有一線工作人員殉職的消息。太痛心了」。

媒體報導，新冠肺炎疫情爆發後，中國至少已有1700多名醫護人員染疫。