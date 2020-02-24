滯湖北港人1染疫亡 求助案逾1400宗

2700多名港人受新冠肺炎疫情影響而滯留在湖北，多位滯留港人均希望獲得內地和港府及各界幫助，盡快返回香港。香港政制及內地事務局發言人昨日表示，累計收到逾1400宗分布在湖北37個市縣區的港人求助個案，最近接獲通報，一位長居武漢市的77歲港人中招染疫離世，駐武漢辦事處已聯絡死者在廣州的家人，以便提供協助。另外，有10名港人在湖北確診，1人已出院，9人還在當地醫院接受治療，當中1人情況危殆。

香港文匯報報導，一名滯留武漢的應屆香港中學文憑考試學生李同學昨接受電話訪問時表示，原定於3月中進行中文口試，3月28日開始第一科的化學科筆試，理應在這段時間為考試作最後衝刺，但現因疫情滯留在武漢，無法溫習，令他很擔心考試成績受到影響。

李同學祖母今年85歲高齡，當初就是回武漢探望祖母，在1月下旬到了武漢，打算只待數天便回港，不料湖北各市進行封鎖式的管理，不能外出，令他無法按時返港。李同學希望考評局能夠正視這場疫情所帶來的影響，將文憑考試的原定日期稍作延後。

一家三口5次延飛

據報導，滯留湖北宜昌市五峰土家族自治縣的港人麥先生表示，1月15日和太太及兒子回鄉探親，已經滯留湖北40多天，由於當地交通封鎖，已一連5次更改回港機票，下一次飛機時間是3月8日，但是十分擔心是否能夠順利回港。

麥先生說，當地政府送來的防疫物資，有口罩、消毒藥水，但由於農村地區交通管制嚴格，不能出門購物，現在仍然很缺少各類食物。

報導指出，滯留武漢市武昌區的香港市民阮女士則指，她是一名長期病患者（心腦血管病），目前藥物已經快吃完。她續說：「一周前就和醫管局取得聯繫，他們建議我在內地買類似的治療藥，22日已經買到。」

目前和阮女士一起滯留武漢的還有她的妹妹，兩人都是50多歲，不懂上網，現在只能通過工聯會的義工向香港求助，希望安排分批返港。