中國新冠肺炎新增病例再降 湖北以外僅11人
中國國家衛生健康委員會今天公布2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎）數據，中國大陸23日新增確診409例，累計死亡病例2592例。全國除了湖北以外僅新增確診11例，再創新低。
湖北省以外的地方，新增確診從最高峰2月3日的890例，到了20日降到300例以內，22日僅18例，23日已只有11例。
根據通報，截至23日，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團新增病例409例，累計確診7萬7150例，其中，現有重症病例9915例；新增死亡病例150例，累計死亡2592例；尚在醫學觀察的密切接觸者有9萬7481人。
在湖北省方面，新增確診病例398例，其中武漢就有348例，累計確診病例6萬4287例；新增死亡病例149例，累計死亡病例2495例；現有疑似病例2770例。
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