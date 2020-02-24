新冠肺炎香港確診病例達74例 感染源引擔憂

香港昨晚最新確診5個新冠肺炎病例，累計至今達74例，同時出現多個集體感染源，引起衛生當局的關注和憂慮。

衛生署衛生防護中心公布，截至昨晚8時，新增確診4起2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）病例，另併計先前宣布的一起疑似病例更改為確診，累計達74例。

香港爆發疫情至今，多是零星個案與個別家庭感染，尚未出現集體或社區大規模感染。

不過，近日確診的數名病患，感染源令港府衛生部門憂心，其中最受關注的是港島北角一座佛堂，可能演變為社區感染的疫源。

衛生部門昨晚公布的5名患者中，其中兩人的感染源就是這座佛堂，而此前另有兩名確診患者，據信也是因這座佛堂而感染病毒。

根據衛生部門公布，4個染病的長者常到佛堂誦經或敘舊，有關部門研判佛堂已成為「播毒中心」，昨天已派員至佛堂消毒，另有10名信徒送檢疫中心隔離。

對於這座佛堂接連出現確診病例，不少人憂慮病毒可能正在北角地區蔓延。不過，感染及傳染病科醫生林緯遜昨天表示，佛堂信眾不算是社區感染，性質等同家庭聚餐時的相互感染。

此外，搭乘鑽石公主號郵輪於近日返港的近200名港人正接受隔離檢疫，至今已有4人確診感染病毒，由於人數眾多，且仍未超過病毒潛伏期階段，因此不排除恐有更多人感染。

但衛生官員指出，這也反映出隔離措施正發揮效果；沒有相關措施，病毒可能到處蔓延。

而上週一名員警確診，因他曾與59名同袍餐敘，這些人全部被隔離檢疫，不排除當中恐有確診病例。

衛生防護中心發言人說，部分確診個案為本地感染，呼籲市民保持個人和環境衛生，以防染病及病毒在社區擴散。

衛生防護中心已把最新確診個案，通報世界衛生組織（WHO）、中國國家衛生健康委員會、廣東省衛生健康委員會和澳門衛生局。