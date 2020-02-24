29歲醫師新冠肺炎喪命 官方疫情通報引爭議

武漢市協和江北醫院醫師夏思思，因罹患新冠肺炎致死，得年僅29歲，有報導指出，夏思思上月14日主治一名新冠肺炎患者，但中國官方疫情通報卻顯示，當天無確診病例。

夏思思比首先示警2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情但感染辭世的「吹哨者」醫師李文亮還小5歲。根據上游新聞報導，武漢市協和江北醫院發布通告，23日清晨6時30分，經救治無效，消化內科醫生夏思思在武漢大學中南醫院去世。

長江日報及每日經濟新聞的報導都指出，1月14日，夏思思接觸並負責一名發燒病患，患者當天下午就確診是新冠肺炎；19日上午，夏思思感到乏力伴隨發燒，經治療但2月7日淩晨病情惡化，雖以葉克膜搶救（ECMO），仍回天乏術。

另據揚子晚報報導，1月14日中午12時，值夜班的夏思思本可回家休息，因惦記上午收治的76歲發熱病人，又主動回來加班，沒想到患者確診夏思思也被感染。

而法國國際廣播電台（RFI）報導，回溯1月15日武漢市衛生健康委員會發布的疫情通報：「2020年1月14日0—24時，我市無新增新型冠狀病毒感染的肺炎病例，無治癒出院病例，無新增死亡病例報告…。」

法廣報導指出，網友質疑，「武漢衛健委有必要隱瞞嗎，到底是武漢衛健委要隱瞞數字，還是湖北省委，還是上頭？」，「夏醫生死了，可悲，當局撒謊，可鄙！」

外界質疑當局「數據作假」後，長江日報在官方微博中貼出致歉聲明，表示當時報導有誤，傳染給夏思思的這名病人並不是當天下午確診，是之後才被確診。

不過，同樣報導此事的每日經濟新聞，當時在報導引述的消息來源卻是代表官方的武漢市蔡甸區宣傳部門。

揚子晚報報導說，夏思思丈夫吳石磊今年30歲，是武漢市四醫院骨科醫生。吳石磊說，妻子曾叮囑他：「萬一我不幸走了，希望你堅強一點，把兩邊的父母照顧好，把兒子照顧好。」

受到新冠肺炎疫情影響，陸媒報導，中國昨天至少就有3名醫生因感染此病毒離世，另有一名醫生因為疫情工作太繁重而使原本的病況惡化並過世。