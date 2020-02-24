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歐亞新冠病例暴增 習近平稱防疫有效

德國之聲 / 德國之聲

(德國之聲中文網) 2月23日，統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作部署會議在北京召開。中國國家主席習近平稱: 「當前疫情形勢依舊嚴峻復雜，防控正主在最吃勁的關鍵階段。各級黨委和政府要堅定必勝信念，咬緊牙關，繼續毫不放松抓緊抓實抓細各項防控工作。」

習近平也請各級黨委和政府要有序恢復生產生活秩序，努力實現今年經濟社會發展目標任務。

習近平強調，這是新冠肺炎疫情是新中國成立以來發生的傳播速度最快、感染範圍最廣、防控難度最大的一次重大突發性公共衛生事件。但他認為目前疫情防控形勢向好的態勢正在拓展: 「實踐證明，黨中央對疫情形勢的判斷是准確的，各項工作部署是及時的，采取的舉措是有力有效的。防控工作取得的成效，再次彰顯了中國共產黨領導的中國特色社會主義制度的顯著優勢。」

習近平針對防控工作提出7點要求。他第一重點放在湖北、武漢的防疫工作，第二強調北京的疫情防控。之後又提及各產業，包括調配醫療力量和物資、加快疫苗研發、擴大國際合作、做好黨中央重大決策的宣傳解讀、觀察並維持社會穩定。

習近平提到，雖然疫情不可避免對經濟社會造成沖擊，但是疫情的沖擊是短期的、總體上的可控的。習近平也提到要用8點要求有序復工復產。第一是落實分區分級復工復產，疫情風險低的地區要盡力將防控策略調整到外防輸入上來，循序漸進的復工婦產，但疫情嚴重的地區繼續集中精力全力防控。他也要求加大宏觀政策調節力度、強化就業舉措、抓緊春季農業生產、切實保障基本民生、穩住外資基本盤等。

新冠病毒進軍中東

周日，伊朗已有43起確診新冠病例，8人死亡。該國死亡病例是中國境外最高。伊朗在周日一天當中新增了15名確診病例。伊朗當局宣布，全國14個省的中小學、大學等教育機構將進行「預防性停課」。並在將來一周之內暫停舉辦藝術活動與電影放映會。

與伊朗接壤的土耳其、巴基斯坦、阿富汗和亞美尼亞相繼宣布關閉和伊朗接壤的邊界，當中還有三個國家對航班實施了管制。

黎巴嫩出現了第一名確診病例。該名45歲婦女曾經到伊朗聖城庫姆旅游。以色列政府要求將近200名與韓國患病旅客接觸過的學生在家隔離。

專家擔憂疫情突破防線

蘇格蘭愛丁堡大學的國際公共衛生教授、也是全球衛生治理計劃的在愛丁堡大學的主持人席德哈(Devi Sridhar)說: 「新冠病毒的發展方向已經在過去48小時當中出現了顯著的改變。」她認為，世界衛生組織及其會員國現在需要將政策方向從「預防」轉換到「控制」，也就是要最小化人傳人的負面影響。

周日(2月23日)，日本、韓國、意大利、伊朗的疫情都加速惡化。

日本本土累計感染新冠病毒者為136人，死亡1人。而鑽石公主號遊客中的確診病患人數到達691人。當中有一名60歲婦人19日下船後乘公交返家，結果21日發燒，緊急送醫後確診。22日厚生勞動省記者會上，厚生勞動省大臣加藤勝信坦誠，有23人在14天隔離期之間都沒有再實施新冠病毒檢測，就被獲准下船。他在記者會上表示「會深刻反省這次錯誤，防止類似案件再次發生。」並強調正在對這些人進行追蹤檢測。

韓聯社報導，韓國周日新增病例為169例，累計確診增至602例，死亡病例增至5例。確診人數從上周五至周日增加了一倍。周日，韓國將新冠病毒疫情預警級別上調到了最高級。

意大利目前是歐洲新冠疫情最嚴重的國家，截稿時，病例總數到152例，3人病逝，眾多密切接觸者也被隔離。十多個城鎮已經實施管制，禁止任何集會，就連威尼斯最著名的狂歡節也因為威尼斯出現確診病例被迫提早結束。意甲聯賽也推遲了兩場比賽。

張慈/鄒宗翰(綜合報導)

本文章由德國之聲授權提供】

新冠肺炎 COVID-19

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大陸各地持續升級防疫措施，除湖北省外，4日開始至少有杭州與鄭州兩個省會城市宣布「半封城」。5日南京全面實施小區封閉式管理。7日湖北省、遼寧省、江西省、安徽省宣布「全省封村」，並要求封閉管理措施要到位，其中湖北省是「村與村之間留一條應急通道由專人值守外，其他路口一律封閉」，8日重慶宣布「小區封閉式管理」，10日大陸宣布首都半封城，北京採封閉式管理，上海後續也跟進採取了出入口管理措施。

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