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天文學泰斗韓天芑染新冠肺炎病危 家屬急尋血漿救治

香港01 / 李福源
中國天文學泰斗韓天芑（右）染疫病危。圖片來源／<a href=微博" title="中國天文學泰斗韓天芑（右）染疫病危。圖片來源／微博">
中國天文學泰斗韓天芑（右）染疫病危。圖片來源／微博

由新型冠狀病毒引起的新冠肺炎疫情持續，現年98歲的中國天文學泰斗韓天芑，因為感染由新型冠狀病毒引起的新冠肺炎器官衰竭，情況危殆，家屬在網上發文急尋A型血康復者的血漿；發文者名叫韓時珺，她周日（23日）表示已聯絡上康復者，現正等待院方安排及聽取醫生意見。

韓時珺表示，爺爺韓天芑是天文學家，曾在2019年國慶70週年榮獲共和國勳章，「爺爺因感染新型冠狀病毒肺炎，醫院下病危通知，希望能找到康復者血漿。A型。他（韓天芑）儘管年近百歲，平時能自己走路，還能自己照料自己。哪知道，這幾天就突然就這樣了……」

韓天芑是在2月10日開始發燒，並於同月12日確診，入住武漢協和腫瘤醫院；同月23日，醫院突然來電下病危通知，稱韓天芑出現器官衰竭，因此希望能找到新型冠狀病毒肺炎康復者的血漿。

韓時珺其後再次透過朋友圈稱，目前已有康復者聯絡她，但是仍需詢問院方有關流程，因為血液製品要先處理，所以還要等待院方安排及聽取醫生意見。

公開資料顯示，韓天芑在1923年2月11日生於浙江省象山縣海潭村，1943 年10月考入前中央測繪學校，在大地測量系學習。由於抗日戰爭期間日本侵略軍佔領了北方及東南部的許多地區，韓天芑曾隨校轉移，直到重慶等地； 1947年9月畢業後在前測量局大地測量隊擔任測量佐的工作；中華人民共和國成立後，1949年在浙江省工業技術幹部學校擔任教員，1950年8月調到中國科學院地理研究所任助理員和助理研究員； 1957年9月中國科學院地理所大地測量組遷到武漢，並改建為中國科學院測量與地球物理研究所，韓天芑作為研究員和室主任一直負責天文大地測量方面的工作，是中國天文大地測量學科開創者之一，以及中國天文地球動力學研究開拓者之一。

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文章授權轉載自《香港01》

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