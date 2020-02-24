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南韓又增161例新冠肺炎確診病例、累計763例 已7人死亡

不敵病毒染新冠肺炎病逝 武漢29歲女醫夏思思留2歲兒

香港01 / 崔德興
女醫師夏思思染新冠肺炎病逝。圖片來源／<a href=微博 " title="女醫師夏思思染新冠肺炎病逝。圖片來源／微博 ">
女醫師夏思思染新冠肺炎病逝。圖片來源／微博

新冠肺炎疫情持續。23日清晨，武漢再有一名醫生染病後離世，年僅29歲。

武漢協和江北醫院／蔡甸區人民醫院2月23日公告，現年29歲、該院消化內科女醫生夏思思，1月19日突感乏力並伴隨發熱，在該院收治，後確診感染新冠肺炎。2月7日病情惡化，醫院緊急將其送往武漢大學中南醫院救治。2月23日清晨6時30分，經救治無效離世。

武漢協和江北醫院／蔡甸區人民醫院稱，對夏思思醫生的不幸去世表示沉痛哀悼，向其家屬表示深切慰問。

另據《封面新聞》報道，夏思思為獨生女，父親是退休軍醫，母親是協和江北醫院護士。其丈夫是武漢市第四醫院醫生，兩人育有1個兩歲大的兒子。

此前在2月14日的國新辦新聞發布會上，國家衛健委副主任曾益新表示，截至2月11日，全國共報告醫務人員確診病例1716宗，其中有6人不幸去世。當中包括：武漢亞洲心臟病醫院耳鼻喉科醫生梁武東，1月25日去世；武漢市中心醫院眼科醫生李文亮，2月7日凌晨去世；知名移植專家、華中科技大學附屬同濟醫院器官移植研究所林正斌教授，2月10日去世。

在這之後，湖北省鄂州市中醫醫院前院長許德甫於2月13日去世；武昌醫院護士柳帆於2月14日去世；武昌醫院院長劉智明於2月18日去世。武漢市江夏區第一人民醫院/協和江南醫院呼吸與危重症醫學科醫生彭銀華於2月20日去世。加上在2月21日公布去世的武漢市紅十字會醫院肖俊，與及23日染疫離世的夏思思，目前內地在抗疫前線離世的醫生至少有12人。

延伸閱讀：

【新冠肺炎】武漢醫生肖俊染病殉職　延後兩星期才公布死訊惹爭議

【新冠肺炎】武漢醫生彭銀華染病去世年僅29歲　原準備正月結婚

文章授權轉載自《香港01》

新冠肺炎 COVID-19

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