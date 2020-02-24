聽新聞
test
0:00 / 0:00

強化「六穩」 習近平：疫情形勢依然嚴峻

聯合報 / 記者羅印冲、蔡敏姿／綜合報導
長沙一家網紅奶茶店畫出顧客排隊間隔，提醒民眾防疫「保持距離」。（中新社）
長沙一家網紅奶茶店畫出顧客排隊間隔，提醒民眾防疫「保持距離」。（中新社）

中共總書記習近平昨在北京出席新冠肺炎疫情防控部署會議稱，當前疫情形勢依然嚴峻複雜，防控正處在關鍵階段，要咬緊牙關，不放鬆各項防控工作；同時，要強化「六穩」舉措，加大政策調節力度，努力實現今年經濟社會發展目標任務。

據新華網報導，習近平稱，這次新冠肺炎疫情是一九四九年以來傳播速度最快、感染範圍最廣、防控難度最大的一次重大突發公共衛生事件。他就疫情防控提出七點要求：打好武漢和湖北保衛戰、全力做好北京疫情防控工作，以及調配好物資和醫療力量、加快科技研發攻關、擴大國際和地區合作、提高新聞輿論工作有效性、切實維護社會穩定。

在經濟方面，習近平認為，疫情對經濟影響是短期、可控的，他就有序復工復產提出八點要求：一是落實分區分級精準復工復產；二是加大宏觀政策調節力度，財政政策要更加積極有為，繼續研究推出有針對性的減稅降費政策。

第三，要全面強化穩就業舉措。要減負、穩崗、擴就業並舉，針對部分企業缺工嚴重、穩崗壓力大和重點群體就業難等問題，支持多渠道靈活就業。第四，堅決完成脫貧攻堅任務。第五，推動企業復工復產。第六，抓好春季農業生產。第七，切實保障基本民生。第八，穩住外貿外資基本盤。要用足用好出口退稅、出口信用保險等合規的外貿政策工具，保障外貿產業鏈、供應鏈暢通運轉，抓好重大外資項目落地，擴大金融等服務業對外開放。

據大陸官方通報，截至二月廿三日晚間八時，累計確診七萬七○四八，死亡人數二四四五，治癒人數逾二萬三千人。除了湖北省之外，其他各地疫情呈緩和跡象。

或因部分地區疫情初現緩和，許多民眾迫不及待出門購物，上海大型超市好市多（Costco）位於閔行區華漕鎮的門市近日傳出遭二千人擠爆。外界質疑，為防止疫情擴散，上海一萬多個小區實施嚴格的封閉式管理，但民眾卻在一家商場內聚集。當地官方已向Costco發出口頭警告。

無獨有偶，四川省廣元市中心也出現許多民眾聚集，並不戴口罩，曬著太陽喝起「壩壩茶」，引發當地輿論譁然，多名相關官員因此遭調查。

新冠肺炎 COVID-19 習近平 疫情 口罩 好市多 保險 外資

延伸閱讀

國際學者致信習近平 記取李文亮教訓釋放許志永

新冠肺炎疫情4月可控制？專家：3-5月進高峰

習近平出席統籌疫情防控和經濟社會發展會議

習近平致函蓋茲 感謝他「慷慨」支持大陸抗擊疫情

相關新聞

強化「六穩」 習近平：疫情形勢依然嚴峻

中共總書記習近平昨在北京出席新冠肺炎疫情防控部署會議稱，當前疫情形勢依然嚴峻複雜，防控正處在關鍵階段，要咬緊牙關，不放鬆各項防控工作；同時，要強化「六穩」舉措，加大政策調節力度，努力實現今年經濟社會發展目標任務。

全球疫情地圖／台新增2例確診！韓已6死 日本增至147例

中國大陸武漢市去年（2019）12月在華南海鮮市場一帶爆發「不明原因肺炎」，與引爆致命嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群（MERS）疫情的禍首屬同一家族...

香港增4例 佛堂疑群聚感染

香港衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨指出，香港新增四宗確診個案，累計確診個案達七十四宗。當中兩宗與北角「福慧精舍」佛堂有關。

陸開工兩周 爆14起群聚感染

大陸復工兩周，多家企業爆出確診病例，據不完全統計，目前包括當當網、深圳華潤萬家、攀鋼重慶鈦業公司、燕山銀座等14起復工後發生的聚集性疫情，共17人確診，逾600人被隔離。

新冠肺炎一「罩」難求 7旬婆婆口罩內加墊果皮重複使用好幾天

新型冠狀病毒疫情肆虐，市面上抗疫物資需求大增，口罩更是一罩難求。有基層長者用盡方法，甚至在口罩外加一塊布，再於口罩內加墊柚子皮及果皮，以隔口水及細菌作重用多天；亦有長者，將一個口罩用漂白水浸洗再曬太陽，以重用一星期。

香港新增4例確診新冠肺炎 佛堂疑爆群聚感染

香港衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君23日指出，香港新增4宗確診個案，累計確診個案達74宗。當中兩宗與北角「福慧精舍...

中央領導小組：湖北一線醫護人員薪水 提高2倍

中共「中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組」22日宣布，將湖北省在地及前往支援的一線醫務人員臨時性工作補助標準提...

「當年SARS都沒如此嚴重」 新冠肺炎疫情下的北京

新冠肺炎疫情蔓延全球，北京一間小店老闆表示「當年SARS那會都沒現在這麼嚴重。那會兒還有人上街呢，城裡還有生活可言。可現在哪裡都沒有人...

滯湖北血友病少年救命藥用完 陳時中回應了

因新冠肺炎疫情滯留湖北的血友病少年又傳出藥劑用完，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，20日已經開了4劑，可用到3...

香港又傳群集個案 專家：佛堂人擠人 飛沫誦經恐傳染

北角美輪大廈福慧精舍傳出群集感染確診案例，醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超稱，宗教活動人流密集，不少場所空氣流通不佳，加上信徒誦經、唱歌時往往不戴口罩，有可能經飛沫傳染，形容「很高危」。

檢疫2周確診多1.6倍 港府被批防疫慢半拍

政府本月8日起要求從內地來港者強制檢疫，專家稱此後兩周是控疫關鍵，結果兩周內確沒新增輸入個案，但疫情未受控，確診總數比推出強制檢疫前升逾1.6倍，至昨日有70宗個案，兩周內源頭不明的本地個案則有12宗，這些個案進一步傳播，令逾10名密切接觸者染病。明報報導，中大公共衛生及基層醫療學院客座教授黃子惠認為，強制檢疫措施太遲實施，令部分帶病毒者順利入境，再傳染予本地個案。

第3架公主號包機5人接回香港 30密切接觸者無歸期

港府安排接載「鑽石公主號」郵輪乘客回港的第三班包機今日凌晨起飛，早上6時抵港，僅載回5名屬非密切接觸者的乘客，30名密切接觸者的撤離安排仍懸而未決。港府官員重申正積極研究安排密切接觸者乘坐飛機回港的可行方案。至昨日，郵輪港人確診者增至70人。明報報導，密切接觸者的家屬無法乘搭第三班包機回港，斥責政府靠不住。至於會否派第四班包機接載密切接觸者，港府未有正面回應。

熱門新聞

第27、28例新冠肺炎確診為父子 小兒子恐是感染源

全球疫情地圖／台新增2例確診！韓已6死 日本增至147例

李登輝住院第三周仍未出院 院方要求下封口令

被柯文哲怒嗆的「胡析延」留假資料？ 失聯原因曝光了

新冠肺炎防疫期間 陳時中宣布醫護人員禁出國

南韓又增123例新冠肺炎確診病例 已4人死亡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。