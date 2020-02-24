強化「六穩」 習近平：疫情形勢依然嚴峻

中共總書記習近平昨在北京出席新冠肺炎疫情防控部署會議稱，當前疫情形勢依然嚴峻複雜，防控正處在關鍵階段，要咬緊牙關，不放鬆各項防控工作；同時，要強化「六穩」舉措，加大政策調節力度，努力實現今年經濟社會發展目標任務。

據新華網報導，習近平稱，這次新冠肺炎疫情是一九四九年以來傳播速度最快、感染範圍最廣、防控難度最大的一次重大突發公共衛生事件。他就疫情防控提出七點要求：打好武漢和湖北保衛戰、全力做好北京疫情防控工作，以及調配好物資和醫療力量、加快科技研發攻關、擴大國際和地區合作、提高新聞輿論工作有效性、切實維護社會穩定。

在經濟方面，習近平認為，疫情對經濟影響是短期、可控的，他就有序復工復產提出八點要求：一是落實分區分級精準復工復產；二是加大宏觀政策調節力度，財政政策要更加積極有為，繼續研究推出有針對性的減稅降費政策。

第三，要全面強化穩就業舉措。要減負、穩崗、擴就業並舉，針對部分企業缺工嚴重、穩崗壓力大和重點群體就業難等問題，支持多渠道靈活就業。第四，堅決完成脫貧攻堅任務。第五，推動企業復工復產。第六，抓好春季農業生產。第七，切實保障基本民生。第八，穩住外貿外資基本盤。要用足用好出口退稅、出口信用保險等合規的外貿政策工具，保障外貿產業鏈、供應鏈暢通運轉，抓好重大外資項目落地，擴大金融等服務業對外開放。

據大陸官方通報，截至二月廿三日晚間八時，累計確診七萬七○四八，死亡人數二四四五，治癒人數逾二萬三千人。除了湖北省之外，其他各地疫情呈緩和跡象。

或因部分地區疫情初現緩和，許多民眾迫不及待出門購物，上海大型超市好市多（Costco）位於閔行區華漕鎮的門市近日傳出遭二千人擠爆。外界質疑，為防止疫情擴散，上海一萬多個小區實施嚴格的封閉式管理，但民眾卻在一家商場內聚集。當地官方已向Costco發出口頭警告。

無獨有偶，四川省廣元市中心也出現許多民眾聚集，並不戴口罩，曬著太陽喝起「壩壩茶」，引發當地輿論譁然，多名相關官員因此遭調查。