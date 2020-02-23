「當年SARS都沒如此嚴重」 新冠肺炎疫情下的北京

北京朝陽區三裡屯，這個熱鬧的商業娛樂區，目前僅有少數幾家餐館還在營業。平日裡和府撈麵總是門庭若市，為了吃上一碗牛肉麵或者排骨麵，很多食客不惜排起長隊耐心等待。但是這會店裡只坐著兩名顧客。戴著口罩的店長王經理站在店門口。他說：「我們被要求每個小時都對餐桌和地板進行消毒。無論是顧客還是送貨司機都必須用酒精消毒雙手。我們也會對所有人進行體溫測量。只有體溫正常的才能進來。」

每一名在餐館裡就餐的顧客都需要登記電話號碼，店員會把他們的電話號碼和體溫記錄在登記本上。店員也需要每兩個小時監測一次體溫並記錄在冊。目前每天來和府撈麵吃飯的顧客只有不到10個人，店裡每天大概也只接到20個左右的網上訂餐。在平時，每天但是中午就會有數百名食客來這裡就餐。

離開和府撈麵我們向西驅車前往二環邊上的雍和宮。作為北京城裡重要的旅游景點，這裡原本總是熱熱鬧鬧，相鄰的街道車水馬龍。不過，往日擁堵的街巷今天卻變得空空蕩蕩。從1月24日開始，雍和宮紅色大門緊閉。寺廟裡的高音喇叭裡仍傳出誦經聲。雍和宮對面一個專門經營香客用品的小店的店主說：「這疫情對我們的影響可真不小。現在大家都不出門了。當年SARS那會都沒現在這麼嚴重。那會兒還有人上街呢，城裡還有生活可言。可現在哪裡都沒有人。」

春節雖然已經結束了，但實際上仍有大量的人員沒有返回北京。有統計顯示，目前尚未返回北京的務工人員數量高達數百萬。從上周末開始，北京推出新的規定，所有返回北京的人員都必須隔離14天，無所謂是從外省市回來還是從海外回來，全部都要執行這一規定。

雍和宮附近的一個胡同口擺著一張寫字桌。一個穿黑色衣服戴紅色臂章的保安坐在桌子旁。他說：「我負責給那些返城的人員登記。他們在這個本子上登記，然後掃一下街道的二維碼。這些信息會在街道辦事處登記。」

回京的人員都需要在自己隔離兩周。違抗這一規則的人會受到懲罰。對於從疫情重災區湖北回來的人員則必須在轄區專門設置的地方做統一隔離。胡同口的這名保安說：「統一隔離的地方有專門的人員管理。」

中國正在試圖通過這些嚴厲的手段阻止新冠病毒（ SARS-CoV-2 ）進一步蔓延。湖北之外的地區，病毒蔓延之勢的確有所減緩。近一周來，北京新增的病例不多。在中國其它一些大城市的情況都較為類似。

通過一些手機應用程序也可以查詢到北京哪些小區已經出現了確診病例。我們又驅車返回了朝陽區。位於東壩的恆大江灣被官方公布為發現確診病例的小區。我們剛好看到一個穿藍色羽絨服的年輕女性從小區走出來。她說自己就住在這片小區，今天出門是要去購物。她說：「每天都會有人給我們的樓道還有整個小區消毒，一天一到兩次。我們在這個小區有個專門的微信群，緊急信息和重要信息都在群裡發布。我們還有專門的出入證。」

只有那些已經隔離過的住戶才有出入證。其余的人員暫時都不能出門。快遞小哥也都不能進小區。小區門口的路邊上擺了十幾個快遞包裹。不相關的人員都不能進入這個小區。目前北京幾乎所有小區都禁止訪客入內。

新冠病毒完全改變了北京的生活常態。而舊日的常態什麼時候才能恢復，目前還不得而知。

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