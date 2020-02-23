香港又傳群集個案 專家：佛堂人擠人 飛沫誦經恐傳染

北角美輪大廈福慧精舍傳出群集感染確診案例，醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超稱，宗教活動人流密集，不少場所空氣流通不佳，加上信徒誦經、唱歌時往往不戴口罩，有可能經飛沫傳染，形容「很高危」。

大公報引述梁子超稱，SARS病毒能在環境中存活達九日，估計與其類似的新冠病毒亦能存活頗長一段時間，就算不是與確診者同場出現，亦可能透過觸碰被其污染的物件受感染。

梁子超又分析稱，近日港島東區出現頗多個案，增加社區爆發風險。他呼籲市民要緊守「宜散不宜聚」的原則，避免外出，尤其是出席聚會，外出時要戴口罩，經過升降機等密閉空間以及進食時必須特別注意手部衛生。

報導指出，70多歲的許婆婆一年會去北角美輪大廈福慧精舍多次，已經連續很多年，「年頭年尾都會去。」她說，精舍面積不大，估計有千多呎，但每逢一些重要的佛教節日，精舍裏就會擠得滿滿的。本來許婆婆今年正月都會去一次，但因為屋企人的勸說，為防染疫減少了出外，「新年至今都無出過街！」