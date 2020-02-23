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檢疫2周確診多1.6倍 港府被批防疫慢半拍

世界日報 / 香港新聞組／香港23日電
明報報導，中大公共衛生及基層醫療學院客座教授黃子惠認為，強制檢疫措施太遲實施，令部分帶病毒者順利入境，再傳染予本地個案。 香港中國通訊社
明報報導，中大公共衛生及基層醫療學院客座教授黃子惠認為，強制檢疫措施太遲實施，令部分帶病毒者順利入境，再傳染予本地個案。 香港中國通訊社

政府本月8日起要求從內地來港者強制檢疫，專家稱此後兩周是控疫關鍵，結果兩周內確沒新增輸入個案，但疫情未受控，確診總數比推出強制檢疫前升逾1.6倍，至昨日有70宗個案，兩周內源頭不明的本地個案則有12宗，這些個案進一步傳播，令逾10名密切接觸者染病。明報報導，中大公共衛生及基層醫療學院客座教授黃子惠認為，強制檢疫措施太遲實施，令部分帶病毒者順利入境，再傳染予本地個案。

報導引述黃子惠認為，強制檢疫推得太遲，不少沒徵狀但帶病毒者之前已入境，令病毒在社區內蔓延，即使推強制檢疫，效果已很低。

黃子惠說，源頭不明的本地個案傳播鏈不清晰，難以追蹤及切斷傳播，預計這類源頭不明的本地個案將愈來愈多。

衛生署稱至昨凌晨有1萬5914人須強制檢疫，當中1萬5133人家居檢疫、565人在酒店檢疫、216人入檢疫營。整體中有1萬3984名香港居民。首批663人已於昨凌晨零時完成14日強制檢疫。

另有港媒稱取得一份特首辦呈交中央的抗疫工作報告，內容提及建制派沒與政府站在同一陣線「令人失望」，個別建制派對特首林鄭月娥作人身攻擊，有行會成員表現「強差人意」。特首辦至截稿前未有回覆查詢。曾批評政府抗疫工作的行會成員、新民黨主席葉劉淑儀回應稱沒見過該份報告，認為行會不應一言堂，很應該有不同意見，而民選議員更應反映民意。她強調從無對林太作人身攻擊。

身兼行會成員的工聯會黃國健和自由黨張宇人昨出席電台節目後同稱不知有相關報告。黃說，若有意見認為行會成員做得不夠好，他會虛心接受意見；張說，經常覺得作為行會成員必然有改善空間。

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