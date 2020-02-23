第3架公主號包機5人接回香港 30密切接觸者無歸期

港府安排接載「鑽石公主號」郵輪乘客回港的第三班包機今日凌晨起飛，早上6時抵港，僅載回5名屬非密切接觸者的乘客，30名密切接觸者的撤離安排仍懸而未決。港府官員重申正積極研究安排密切接觸者乘坐飛機回港的可行方案。至昨日，郵輪港人確診者增至70人。明報報導，密切接觸者的家屬無法乘搭第三班包機回港，斥責政府靠不住。至於會否派第四班包機接載密切接觸者，港府未有正面回應。

據報導，由「鑽石公主號」郵輪返港者中，昨天中午有一名68歲男子因發燒入伊利沙伯醫院，消息指他初步確診，肺部影像檢查無問題；昨午再有一名59歲男子入伊院接受檢測。至於前晚入威爾斯醫院的男童，檢測結果亦呈陰性。

報導指出，食衛局長陳肇始表示，至昨日共有208人入住火炭駿洋邨檢疫中心，其中一名乘坐第二班包機的68歲男子因發燒送院。該男子及後初步確診新型冠狀病毒，是首名由「鑽石公主號」回港後初步確診的港人。

保安局副局長區志光昨晚在東京羽田機場稱，第三班包機將接載5人回港。據日方資料，至昨晚有70名港人確診；另有30名緊密接觸者，當中兩人前日被拒登上包機，獲安排酒店隔離；另有24人昨由日方移送往陸上隔離設施，其餘4人正被移送中。被問及港府會否派第四班包機接載緊密接觸者，區志光未有正面回應。

報導引述保安局長李家超稱，第三班包機僅接載任何獲容許離船、非緊密接觸者的港人，但不包括緊密接觸者。身在香港的市民陳小姐（化名）有年長親屬（下稱A女士）為船上確診者的緊密接觸者，她批評政府在行政安排上不應該出爾反爾，「好失望，好憤怒」。她又擔心A女士6日前已做過檢測，至昨日未有結果，「如果之後中（感染）了，又要再入當地醫院？」