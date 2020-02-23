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研究：病毒11月下旬就人傳人 華南市場非源頭

世界日報 / 中國新聞組／北京23日電
研究還顯示，新冠病毒可能早在去年11月下旬即開始人傳人，隨後在華南海鮮市場加快。 圖／取自新京報
研究還顯示，新冠病毒可能早在去年11月下旬即開始人傳人，隨後在華南海鮮市場加快。 圖／取自新京報

中國科學院西雙版納熱帶植物園日前在官方網站公布消息稱，經分析覆蓋四大洲12個國家的93個新冠病毒樣本基因組數據發現，武漢華南海鮮市場的新型冠狀病毒是從其他地方傳入。研究還顯示，新冠病毒可能早在去年11月下旬即開始人傳人，隨後在華南海鮮市場加快。這項研究顛覆了外界普遍認為華南海鮮市場是新冠病毒肺炎「疫情發源地」的認知。

中新網報導，這項研究是由中國科學院西雙版納熱帶植物園聯合華南農業大學和北京腦科中心，通過全基因組數據解析完成。93個樣本包含58種單倍型，演化關係顯示，單倍型H13和H38是比較古老的單倍型，通過一個中間載體與蝙蝠冠狀病毒RaTG13關聯，並通過單倍型H3衍生出單倍型H1。

研究人員稱，與華南海鮮市場有關聯的患者樣品單倍型都是H1及其衍生單倍型H2，H8-H12，而一份武漢樣品單倍型H3與華南海鮮市場無關。可見，華南海鮮市場的新冠病毒是從其他地方傳入，再在市場發生快速傳播並蔓延。

另根據病患發病時間紀錄和種群擴張時間推斷，也印證華南海鮮市場不是病毒發源地的推論。 研究人員對H13和H38的病毒樣品溯源發現，分別來自深圳的病患（廣東首例）和美國華盛頓州的病患（美國首例）。他們的旅行紀錄表明都是去年12月底至今年1月初在武漢被感染。但現有武漢樣本中沒有檢測到H13和H38單倍型。

報導引述研究顯示，新冠病毒在2月12日前發生過二次明顯種群擴張：一次是去年12月8日，暗示病毒可能在12月初，甚至11月下旬已開始人際傳播，隨後在華南海鮮市場加快；另一次種群擴張發生在1月6日。

另中央社報導，中國疾控中心應急中心研究員向妮娟21日接受央視訪問時表示，新冠肺炎病毒的潛伏期是14天，因此過去把14天做為隔離期，但研究發現，病人在發病的前兩天就已經具傳染性。

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