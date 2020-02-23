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血友病少年藥又告罄 台企聯盼武漢包機成行

中央社 / 台北23日電

海基會日前透過台商千里送藥給滯留湖北的血友病少年，大陸台商組織全國台企聯昨夜稱此少年的針劑已不夠，盼讓包機成行。海基會則表示，與少年家長有保持聯繫。

中國大陸台商組織「全國台灣同胞投資企業協會聯誼會」22日發聲明表示，該會收到滯留武漢的血友病少年母親反映，今年春節前帶著少年從高雄到湖北荊門市探親，本打算過年後返台，卻因疫情被迫滯留當地。

聲明指出，血友病少年領有台灣身心障礙證明，屬極重度，每週需打一劑雙特異性單株抗體藥物，以防出血維持生命。由於這款針劑是大陸沒有的新藥，而台灣健保規定患者每次只能拿兩劑。

聲明稱，血友病少年赴陸前帶的兩劑，和後續由海峽交流基金會、荊門、鄭州台辦和台商協會合力送來的兩劑都已用完，孩子將在28日進入待藥危險期，令人焦急，希望促成母子早日回台就醫。

聲明表示，3日首班武漢包機返台，台灣有關方面曾積極配合，並對東方航空的運送表示感謝，而目前隔離14天的返台鄉親也未發現確診病患，「遺憾的是後續包機迄今未能成行」。

聲明指，尚有近千名台灣鄉親滯留湖北，其中除類似血友病少年面臨的困難須立即解決外，更多是短期前往武漢和湖北探親、觀光或出差的台胞，他們在當地並無住所、盤纏用盡、更迫切需要返台工作或就學。

聲明強調，「以人為本是普世價值，況且我們是血濃如水的同胞」，期望沿襲首次武漢包機模式，在確保疫情得以控制的前提下，從簡從快促成後續武漢包機。人命關天，由衷希望能急台灣鄉親所急，摒棄其他因素，讓血友病少年母子等近千名鄉親回家。

對於血友病少年藥劑存量再度告急，海基會發言人蔡孟君表示，「我們有持續跟她（血友病少年母親）保持聯繫」。該名少年先前發生藥劑用罄的狀況時，海基會透過和荊門台協會長簡俊男等人接力合作，將藥劑送至血友病少年母親手中。

新冠肺炎 COVID-19

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