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北市再槓衛福部 黃珊珊嗆：吵來吵去病毒不會不見

大陸新冠肺炎新增近百死亡 總計約7.7萬例2442死

武漢肺炎湖北外新增病例大降 22日僅18人

中央社 / 台北23日電

中國國家衛健委今天上午公布2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎）最新數據。22日中國大陸新增確診648例，新增死亡97例。自疫情爆發截至22日午夜，累計中國大陸確診7萬6936例，死亡2442例。

其中，22日湖北省新增確診630例，其他地區僅新增18例，湖北以外地區的確診病例顯著下降。

據中國國家衛生健康委員會官網通報，22日0至24時，中國大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團新增確診病例648例，新增死亡病例97例，湖北占96例，廣東1例。

22日新增疑似病例882例，新增治癒出院病例2230例，解除醫學觀察的密切接觸者2萬2128人，重症病例減少509例。

自2019年12月疫情爆發至2月22日24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團現有確診病例5萬1606例，其中重症病例1萬0968例；累計治癒出院病例2萬2888例。

累計死亡病例2442例，累計報告確診病例7萬6936例，現有疑似病例4148例。累計追蹤到密切接觸者62萬8517人，尚在醫學觀察的密切接觸者10萬6089人。

其中，重災區湖北省22日新增確診病例630例，武漢占541例；新增治癒出院病例1742例，武漢占965例；新增死亡病例96例，武漢占82例；現有確診病例4萬6439例，武漢占36174例，其中，重症病例1萬0428例，武漢占9228例。

累計治癒出院病例1萬5299例，武漢占8171例；累計死亡病例2346例，武漢占1856例；累計確診病例6萬4084例，武漢占4萬6201例；新增疑似病例631例，武漢占454例；現有疑似病例3363例，武漢占2382例。

此外，香港特別行政區累計確診69例，包含出院11例，死亡2例；澳門特別行政區累計確診10例，包含出院6例。

新冠肺炎 COVID-19

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