武漢肺炎湖北外新增病例大降 22日僅18人

沈瑞涵（化名）每天都給社區居委會打電話。她的父親感染了新冠肺炎，需要緊急送醫院。其病情每天都在惡化：體溫上升、胸痛、只能勉強進食。然而去醫院需要由社區居委會派車。她在接受德國之聲的電話採訪時說...

2020-02-22 22:40