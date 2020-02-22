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華南海鮮市場 恐非病毒發源地

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
有研究認為，導致這波肺炎疫情的新型冠狀病毒起源地，恐非外界早前認定的華南海鮮市場。 圖／取自新京報
有研究認為，導致這波肺炎疫情的新型冠狀病毒起源地，恐非外界早前認定的華南海鮮市場。 圖／取自新京報

造成這次蔓延全球的新冠肺炎武漢華南海鮮市場，有可能不是病毒發源地！大陸官媒中新社引述中國科學院西雙版納熱帶植物園官方網站消息，該園聯合華南農業大學和北京腦科中心，收集了覆蓋四大洲十二個國家的九十三個新冠病毒樣本基因組數據，通過全基因組數據解析發現，武漢華南海鮮市場的新型冠狀病毒是從其他地方傳入。

報導稱，九十三個樣本包含五十八種單倍型，演化關係顯示，單倍型H13和H38是比較古老的單倍型，通過一個中間載體（mv1，可能是祖先單倍型，也可能是來自中間宿主或零號病人）與蝙蝠冠狀病毒RaTG13關聯，並通過單倍型H3衍生出單倍型H1。

研究人員稱，與華南海鮮市場有關聯的患者樣品單倍型都是H1及其衍生單倍型H2，H8-H12，而一份武漢樣品單倍型H3與華南海鮮市場無關。可見，華南海鮮市場的新冠病毒是從其他地方傳入，再在市場發生快速傳播並蔓延。

另根據病患發病時間紀錄和種群擴張時間推斷，也印證了華南海鮮市場不是病毒發源地的推論。 研究人員對H13和H38的病毒樣品溯源發現，分別來自深圳的病患（廣東首例）和美國華盛頓州的病患（美國首例）。他們的旅行紀錄表明都是去年十二月底至今年一月初在武漢被感染。但現有武漢樣本中沒有檢測到H13和H38單倍型。

研究還顯示，新冠病毒在二月十二日前發生過二次明顯種群擴張：一次是去年十二月八日，該結果暗示病毒可能在十二月初，甚至十一月下旬已開始人際傳播，隨後在華南海鮮市場加快；另一次種群擴張發生在一月六日。

值得一提的是，為細分來源，研究人員將五十八種單倍型分成五組，包括三個古老超級傳播者單倍型（H1,H3和H13）和二個新的超級傳播者單倍型（H56和mv2）。以此鑒別出廣東的病毒可能有三個來源，重慶和台灣的病毒有兩個來源。有較多樣本的澳大利亞、法國、日本和美國，患者感染源至少有兩個，尤其是美國包括了五個來源。

值得關注的是H56這個超級傳播者單倍型，同時是澳大利亞、法國和美國以及台灣患者的傳染源。研究還表明，新冠病毒基因組沒有發生重組事件。

新冠肺炎 COVID-19 海鮮 蝙蝠 新型冠狀病毒

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