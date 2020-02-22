武漢下令 痊癒者出院再隔離14天

大陸官方昨天公布新冠肺炎疫情，大陸單日新增三百九十九例，累計七萬六千三百九十五例；單日新增死亡一○九例，累計死亡病例為二千三百四十八例。

武漢到今天（廿三日）封城滿月，但專家稱，疫情的拐點何時到來仍舊難以判斷。且為進一步控制疫情，武漢昨天發出新通報，要求新冠肺炎治癒患者出院後要再隔離十四天觀察。

儘管大陸各省市新增新冠肺炎確診數連日來下降，但是群聚感染現象仍很嚴重。廿一日爆發湖北、山東與浙江的五處監獄群聚感染後，武漢市官方也通報，截至十九日，武漢社會福利院確診十二例，其中十一例為住院的老人（含一例死亡）、職工一例；疑似病例十九例，其中包含中老年人七例、職工十二例。武漢市將對養老機構進行全員檢測。

為控制疫情，武漢官方昨天下達新通知，新冠肺炎治癒患者出院後，仍要到指定場所進行康復隔離十四天，待觀察期滿，身體符合條件者才能解除隔離。此外，官方還推出「武漢健康碼」，武漢市民因就醫、防疫情、保運行等其他原因需外出的話，要先在「武漢健康碼」掃碼登記，取代進出用手工填表的模式。

至於疫情拐點（數據開始向下）何時到來？中國工程院院士李蘭娟表示，要將所有感染的病人都找出來，那才是拐點的到來。李蘭娟的這番談話與此前大陸專家做的拐點預判不同，隨著疫情延燒，此前預判的拐點一再延後。

大陸湖北省之外的其他省區確診人數連續十多天下降，但李蘭娟認為預判拐點不能僅從確診、疑似病例等數據下降做判斷，若不能將傳染源徹底仔細地找出，誰都難說拐點。

另一組的鍾南山院士團隊繼日前從新冠肺炎患者的糞便標本中分離出新冠肺炎病毒後，再次從患者尿液中分離出新冠肺炎病毒，對開展疫苗和藥物研究打下基礎。