瀕臨崩潰的武漢！居委會不堪重負 在地人訴：等不到的救援

沈瑞涵（化名）每天都給社區居委會打電話。她的父親感染了新冠肺炎，需要緊急送醫院。其病情每天都在惡化：體溫上升、胸痛、只能勉強進食。然而去醫院需要由社區居委會派車。她在接受德國之聲的電話採訪時說：「他們每天告訴我需要等待，但從未有人來。」

沈瑞涵不是她的真實姓名。她認為，她的父親一定是在武漢封城後的最初幾天購物時受到了感染。1月23日，當病毒的傳播顯然無法控制之後，所有通往武漢的道路被封鎖。許多居民繼而衝進超市搶購儲備糧。

購買儲備糧時被傳染？

一周半前，她父親開始發燒，對新冠病毒的檢測結果呈陽性。因為症狀不是很嚴重，因此醫生開了藥之後便讓其回家療養。但是從那以後，父親的病情開始惡化，同時去醫院就醫也變得越來越難。

沈瑞涵說：「我們的藥物很快就會用完，我真不知道屆時該怎麼辦。」

自從爆發疫情以來，武漢市的醫院已不堪重負。特別是在開始數天，很多網路影片顯示，當地醫院走廊人滿為患、醫生和護士神經疲勞幾近崩潰。武漢已經用集裝箱快速建起了兩家臨時性醫院，並將數十個體育館和旅館改為隔離所，以提供緊急護理。但是感染者人數仍持續增加。許多患者無法獲得相應的醫治。

禁止外出

為了避免出現混亂局面以及抑制疫情的繼續發展，全市開始封街封戶禁止外出。該市的1100萬居民中，大多數人實際上都只允許呆在家中。如果居民需要什麼東西，就通知社區居委會。

同樣不想透露真實姓名的鄭薇（化名）說：「現在打電話給社區居委會已經毫無意義。」她與姐姐以及爺爺奶奶奶都住在武漢。親屬中還包括她的姑姑和一個14歲的侄子。現在爺爺、奶奶和姑姑都感染了新冠肺炎。侄子因被懷疑感染也送到一家旅館進行隔離。

祖父母現在病情穩定，姑姑被安置在臨時醫院。但是，姑姑在疫情爆發前幾周剛剛被診斷出患有肺癌，在臨時醫院無法得到治療。

鄭薇說：「她必須得去一家真正的醫院治療。」但是由於她和姐姐被關在家裡禁止外出，她們幾乎沒有機會去照顧姑姑。醫院電話無人接聽已經很長時間了。「我們唯一能夠聯繫的就是居委會。」

社區居委會的關鍵作用

在中國，黨和國家滲透到社會的各個層面。社區居委會是執行黨路線方針的最基層機構，通常肩負著更具象徵意義的任務，例如在宣傳欄張貼黨的最新宣傳資料、為管轄區的退休老人組織活動。在正常情況下，居委會對居民的生活沒有多少影響。

但是自從中國調動所有資源抗擊該疫情以來，社區居委會發揮了關鍵作用。在武漢，關在家中的居民如有任何需求都只能求助於居委會。社區居委會負責為病人就醫安排車輛、送藥上門，監督隔離規定的執行情況，並且決定誰需要緊急送醫院救治。

主要由退休人員組成的志願者小組雖然人數不多，現在卻要照管著數百個家庭，誰需要幫助，誰要等待都要由他們來決定。

現在，許多對社區居委會感到失望的居民開始在網上尋求幫助。在社交網絡上可以找到數百個這樣的消息。想帶父親去醫院的沈瑞涵也在網上介紹了她的情況。她寫道：「如果誰有辦法，請提供幫助！」

當德國之聲記者問她是否能得到幫助時，她嘆了一口氣說：「我不知道，所有這些都讓我感到難過。」她說，她和母親在家中全力照顧著生病的父親。但是現在她們也都開始咳嗽，不知道是否也感染了病毒。她們需要有車送她們去醫院檢查，但至今得不到居委會的任何回應。

【 本文章由德國之聲授權提供】