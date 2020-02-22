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香港第3架包機 23日接回非緊密接觸者

中央社 / 台北22日電

香港保安局長李家超今天說，港府第3架包機預計明天凌晨1時許飛赴日本，接回仍滯留鑽石公主號郵輪的非密切接觸者港人返回。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情下，港府連日派出兩架包機，從日本接載鑽石公主號郵輪上的香港和澳門居民。第二架包機約於今天凌晨1時40分抵港。

綜合明報等港媒報導，李家超下午在記者會表示，港府安排的第3架包機將於23日凌晨1時45分起飛，接載任何日本當局容許下船、且非確診病人緊密接觸者的港人。

他說，由於日本當局昨天的名單有問題，港府擔心派出第3架包機時仍有可回港的港人被遺漏，今天會盡力與日方核實名單。

至於被列為緊密接觸者的郵輪乘客，李家超表示，日本政府今天起將安排他們上岸檢疫，其中包括32名港人，香港入境處人員會留在日本，為該批港人緊密接觸者和確診者提供協助。

對於是否會安排緊密接觸者返港一事，食物及衛生局長陳肇始表示，目前與國泰航空安排的方案並未考慮接載緊密接觸者，需要再研究飛機上的保護裝備、風險管理和感染控制，衛生署現正研究方案中。

此外，李家超提到，搭乘第2架包機抵港的兩名澳門居民以及一名自行到港的澳門人，已由澳門當局安排返澳。

疫情嚴重的鑽石公主號郵輪共有364名港人，港府至今共接回188人；目前為止共有68名香港乘客確診。

新冠肺炎 COVID-19 香港 鑽石公主號

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