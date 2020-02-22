香港一男子倒地吐血抽搐 路人圍觀不敢靠近喊「拿口罩！」

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐下，近日社交網站及WhatsApp群組瘋傳一段影片，顯示一名男子在香港荃灣廣場倒地，面朝地面吐血，下半身劇烈抽搐，現場多名路人圍觀，但無人敢靠上前施以援手。當時商場保安已即時報警，其後有職員上前查看，稍後救護員到場把男子送院，該男子其後恢復清醒，事件列作「病人發現」處理。

影片引起網友爭議，有人對於無人上前援手感痛心，認為港人變得冷漠；但有人認為在新冠肺炎疫情陰影下，如沒有足夠保護裝備，不應貿然接近病人。

事發於19日傍晚5時許，涉事男子姓黃（62歲），據報在香港荃灣大壩街4至30號荃灣廣場地下大堂突然暈倒，保安見狀立即報警。救護員接報趕抵，立即將男子送往仁濟醫院，他經搶救後恢復清醒；警方經調查後相信無事件可疑，將案件列作「病人發現」處理。

事後網上流傳一段事發時的短片，可見一名男子昏倒地上，面部朝下吐血，且全身劇震，腳部亦不停顫抖，狀似抽搐，未幾即毫無反應，有路人驚呼：「好恐怖呀！」在場人士立刻報警，有人加以催促：「快一點啦！動一動那個人！」由片段可見，當時雖有不少路人經過，但未見有人上前協助，有人更指：「要拿口罩出來！好可怕呀！」

據瞭解，由於近日新冠肺炎病毒肆虐，現場不少香港市民對有人突然暈倒感到恐慌，故不敢貿然走近。有網友慨嘆，「香港人何時變得那麼冷漠？」；亦有人無奈表示，「最多只是幫他叫救護車和打999，其他真是不知該幫點什麼」。

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文章授權轉載自《香港01》