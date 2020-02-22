多所監獄爆集體感染 胡錫進：防控大多是「花架子」

中國多所個監獄爆發獄警、服刑人員集體感染新型冠狀病毒肺炎，對此，中國官媒環球時報總編輯胡錫進21日發文譴責稱，監獄的疫情防控顯然流於了形式主義，「表面上什麼都做了，但大多是花架子」。

多維新聞網報導，胡錫進在微博發文質問，多地監獄發生嚴重聚集性疫情擴散，是因為「嚴重的思想鬆懈和管理漏洞」造成，工作人員的社會接觸和監獄內部的防範這兩道關口都失守了。

胡錫進表示，前一段疫情防控主要是在春節和延長假期的時間裡進行，這期間繼續保持運轉的很多是公有單位，它們堅持工作為整個社會的基礎部門不停轉發揮了重要作用。但同時一些地方的形式主義毛病容易和防控措施交織在一起，形成潛在的疏漏點。

胡錫進呼籲各地須高度警惕，好好敲打形式主義，讓各項排查和設防工作都落到實處。建立起來的制度一定要落實到底，不留死角，「不能讓各種形式的熟人關係和『做給上級看』將防控制度割出一道道口子」。這幾起聚集性爆發是警鐘，明確顯示病毒沒有被擊敗，它們在四處潛藏著，隨時想伺機攻破我們的防守，再殺我們一個回馬槍。

文中稱，監獄聚集性疫情有著特殊性，與各地復工復產的絕大部分情形並不相同，因為復工復產的絕大部分環境裡不會形成監獄特有的人群高度密集，他並要大家「不能被突出的反彈案例嚇倒」。一個地方輸入一個感染者就傳給幾十人甚至幾百人，只能說明那裡的防控形同虛設，各地都應從幾個監獄的聚集性案例中汲取沉痛教訓，舉一反三。