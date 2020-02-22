在新冠肺炎醫療煉獄裡苦撐！湖北醫護人員的真誠告白

新冠肺炎爆發後，一位湖北醫師談到，「無數次在這樣凌晨時分已經筋疲力盡，心中默默地祈禱不要再來病人」，但還是持續鼓勵著自己，「無需別人的讚賞或是評判，我們就是我們自己心中最可愛的人。」

新冠肺炎爆發至今，截至2月19日為止，全球已破7萬5000餘例確診，超過2000人死亡，這場令人聞之色變的傳染病影響力驚人，不僅造成中國經濟近乎完全停擺，整個醫療體系完全無法支撐的盲點，儼然煉獄般真實上演。

最初疫情先被重視的起點，是2019年12月30日，被視為「吹哨人」的李文亮醫師看到一份顯示檢出SARS冠狀病毒高置信度陽性指標的病人的檢測報告，他隨即在微信群提醒醫院和親友家人們應注意防範。

2月7日，在李文亮生前工作過的武漢中心醫院後湖院區門診樓門口，擺放著他的黑白打印照片和祭奠鮮花。 中新社

但2020年1月3日，他竟被武漢公安以「在網際網路上發布不實言論」而遭訓誡，他被當局認定為「造謠者」──散播不實資訊引起人民恐慌。

然而，隨著病毒漸漸蔓延，當時被許多網友嗤之以鼻的言論成了再刺耳不過的警告，若當時的呼聲有被重視或聽到，如今的疫情也許不會到如此一發不可收拾的地步……

湖北導演揭露一床難求的煉獄景象

日前，在湖北導演常凱生前的自白信裡，他揭露了一家四口「家破人亡」的過程。除夕那天，常凱和家人吃著年夜飯，他卻不知道，這將是他和家人最後一段幸福的日子。

「除夕之夜，遵從政令，撤單豪華酒店年夜宴。自己勉為其難將就掌勺，雙親高堂及內人歡聚一堂，其樂融觸。

殊不知，惡夢降臨，大年初一，老爺子發燒咳嗽，呼吸困難，送至多家醫院就治，均告無床位接收，多方求助，也還是一床難求。失望之及，回家自救，床前盡孝，寥寥數日，回天乏術，老父含恨撒手人寰，多重打擊之下，慈母身心疲憊，免疫力盡失，亦遭烈性感染，隨老父而去。

床前服侍雙親數日，無情冠狀病毒也吞噬了愛妻和我的軀體。輾轉諸家醫院哀求哭拜，怎奈位卑言輕，床位難覓，直至病入膏肓，錯失醫治良機，奄奄氣息之中，廣告親朋好友及遠在英國吾兒：我一生為子盡孝，為父盡責，為夫愛妻，為人盡誠！永別了！我愛的人和愛我的人。」

大陸導演常凱罹患新冠肺炎逝世。（圖／新京報）

他所揭露的慘況，除了是有病沒床醫的悲劇，而真正在醫療第一線每天面患者的醫護體系，更是一種有口難言的無奈。

在湖北黃岡市人民醫院的醫生林方（化名），是黃岡第一線面對新冠肺炎的醫師之一，他也因為長期接觸患者而不慎感染，目前正在隔離醫治觀察中，由於情況穩定，他自述了身處第一線所面對的忙碌慘況。

不希望有病人來 又要微笑著迎接每一個人

他分享，從第一天開始，一個下午就收治了8位新冠肺炎的病人，第二天夜班，一口氣更又來了10位──病人不斷增加，加上三班制根本就不可能準時下班，常一忙碌下來，十幾個小時都不能喘口氣是家常便飯。

「因為病人、家屬很恐慌，隨時都有人來諮詢問題，原本應該早上8點就下班的夜班，常常都要到了下午1點才能離開。」

他說，2019年12月時，因為甲狀腺流感的關係，醫生和護士們就經常在熬夜，沒想到好不容易熬過了流感，新冠肺炎卻緊接著襲來。

他期待著，「無數次在這樣凌晨時分已經筋疲力盡，心中默默地祈禱不要再來病人」，但還是持續鼓勵著自己，「無需別人的讚賞或是評判，我們就是我們自己心中最可愛的人。」

認知不足 導致傳染大爆發

黃岡市副市長坦言，初期病症爆發時，確實因新冠肺炎認知不足、準備不全，醫療條件相對較差，導致後期治療、檢測能力相對滯後，讓黃岡的疫情一度非常嚴重。

「一開始，大家傳說不會人傳人嘛，所以過年前夕在市場採買的人，統統都沒有戴口罩。」

然而，隨著病情的爆發，病毒的情況愈來愈嚴重，醫護人員們全部被召回醫院。林方分享，初期大家的防護物資很少，防護服也沒有幾套，大家也都想著要節約，「基本上每個人都是一到班就穿上防護服，不喝水、不上廁所穿一整天，年紀大一點的醫生，甚至就乾脆穿著尿布。」

而隔離區的狀況更是辛苦，往往能抓到一點空檔，真的是能睡就睡，也有吃飯吃一半，就直接睡著的護士，「有一次凌晨，我偷拍了換班的同事，她們都穿著隔離服，坐在椅子上睡著了，誰也看不清是誰，我就把她們稱作『睡美人』。」

之所以不脫下隔離服休息，是因為想要脫下隔離服睡覺，就要到清潔區去，所以基本上為了方便，大家都是直接坐在椅子上就睡了，若附近的病人有什麼狀況，可以隨時反應過來，也可避免來回的穿脫，增加感染風險。

中新網 " title="忙到不可開交的醫護人員，只能找到空檔就睡。圖擷自 中新網 "> 忙到不可開交的醫護人員，只能找到空檔就睡。圖擷自 中新網

靠著堅持 度過各種苦難

他強調，其實護士比醫生更辛苦，因為隔離區不准有家屬陪床，所有病人統一由護士照顧，像是有一名重症患者，剛換了新床單就尿床，護士換了新床單後，沒一會兒又大號了，她只得再清理、再換床單，「這些護士都是20幾歲年輕小姑娘，一直還在堅持，都是盡心盡力的。」

林方擔心的是，未來醫護人員的感染數增加，畢竟在普通病房內被傳染的機率相當高，也許他只是一般噁心、嘔吐，說不定都是疑似病例和陽性檢測患者；但防護服都優先提供予隔離病房，所以普通病房的防範大多只有基本的口罩和手套。

「我身邊也有一些醫護人員感染，目前確診的大概有4、5個。好在醫護人員感染發現的都還比較及時，肺部感染症狀較小，不太嚴重，所以大家看上去心態挺好。」

然而未來如何，沒有人能說個準，他期待的是許久未見的人情溫暖，「疫情過後，我就想跟朋友們聚一下，因為我是一個喜歡熱鬧的人，希望可以找個地方大家面對面地吃一頓大餐，唱唱歌，盡情地喧鬧。」

（作者／魯皓平 本文出自2020.2.19《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）