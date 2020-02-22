中國專家：新冠肺炎發病前兩天就有傳染性

2019年冠狀病毒疾病疫情在中國至今沒有緩解，中國疾控專家表示，新冠肺炎患者在發病前兩天就已經有傳染性，但目前病人能夠傳播的人數，與初期相比已經下降。

中國疾控中心應急中心研究員向妮娟21日接受中國官媒央視節目「新聞1+1」訪問時表示新冠肺炎病毒的潛伏期是14天，因此過去把14天做為隔離期，但目前已了解到病人在發病的前兩天就已經有了傳染性。

因此，中國對密切接觸者的判定也有變化。她說，原本密切接觸者的判定，是病人出現症狀後接觸的對象，但現在標準是病人發病前兩天接觸的人也是密切接觸者，需要進行14天的醫學觀察。

向妮娟指出，根據早期調查分析，早期1名病人能傳播2、3個人，現在根據發病曲線的分析，可能1名病人都傳播不到1人。目前疫情傳播指數、即1名病人能夠傳播的人數，跟初期相比已經下降。

中國國家衛健委21日同時印發「新型冠狀病毒肺炎防控方案（第五版）」，當中提出，「核酸檢測結果陰性不能排除新型冠狀病毒感染，需要排除可能產生假陰性的因素」，並明列包括樣本保存運輸問題、樣本收集時間不當等可能因素。

方案提出，為提高核酸檢測陽性率，應當盡量採集病例發病早期的呼吸道標本，留取痰液，實施氣管插管時採集下呼吸道分泌物，標本採集後盡快送檢。

此外，方案將密切接觸者判定原則修訂為「從疑似病例和確診病例症狀出現前2天開始，或無症狀感染者標本採樣前2天開始，未採取有效防護與其有近距離接觸（1米內）的人員」。