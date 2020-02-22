湖北7旬老翁確診新冠肺炎 潛伏27天才發病

陸媒報導，中國大陸湖北省一名70歲老翁20日確診感染新冠肺炎，他在1月24日被親人傳染，2月19日才發病，潛伏期長達27天。

湖北日報微信公眾號報導，據神農架林區新冠肺炎防控指揮部通報，這名70歲的姜姓病患1月24日乘自用車從鄂州市華容區返回神農架松柏鎮，2月19日晚間出現發燒伴隨乏力等症狀，2月20日到林區人民醫院就診，後經病毒核糖核酸檢測，結果呈陽性。

病患自稱有高血壓、腦中風等基礎性疾病，曾有2次手術史，返回後一直服藥治療。根據流行病學調查顯示，他在鄂州的妹妹於1月25日發病，2月2日被確診感染新冠肺炎。

據報導，姜姓病患一家人在鄂州期間，與他的妹妹同吃同住3天。1月24日與子女一起返回神農架林區後，未與其他人員密切接觸。同車家屬4人目前身體均無異常，病毒核酸檢測呈陰性，已接受隔離醫學觀察。

報導引述負責治療的專家表示，病患從鄂州返回至2月19日發病，間隔長達27天，屬於較長潛伏期的典型病例。

世界衛生組織（WHO）已於2月11日將由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎定名為2019年冠狀病毒疾病（COVID-2019）。