晚了10天 武漢宣布核酸檢測清零

針對2019冠狀病毒疾病，雖然武漢曾宣示將在2月11日完成全部疑似患者核酸檢測「清零」，但之後並無相關訊息發布，直到今天陸媒引述武漢衛健委表示，21日已完成全部存量的取樣送檢。

2月10日湖北省召開第20場疫情防控例行發布會，武漢市委書記馬國強表示，截至2月9日，武漢市一共排查了3371個社區、村的421萬戶1059萬人，戶數排查占比98.6%，人數排查占比99%。目標是2月11日前完成疑似患者核酸檢測。

但11日並沒有武漢檢測「清零」的相關消息，13日馬國強即去職，市委書記一職由山東濟南市委書記王忠林擔任。

長江日報今天報導，連日來，武漢市40家核酸檢測機構同時開工，日均檢測量達1.4萬份，實現了全市臨床確診、疑似、密切接觸者、發熱患者的核酸檢測存量全面清零。

報導引述武漢市衛健委相關負責人介紹，武漢市目前核酸檢測能力達到每天2萬人次，檢測機構自接受樣本到結果交付週期不超過10小時。最近3天累計進行4萬2515人次的核酸檢測工作，21日完成全部存量的取樣送檢。

報導說，今後武漢可以做到對「四類人員」（確診患者、疑似患者、發燒患者、確診患者的密切接觸者）的核酸檢測日清日結。